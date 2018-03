Texas Có Nhiều Bất Lợi Cho Việc Kinh Doanh

Hiện nay, sự xếp hạng về tính cạnh tranh của Texas như là nơi để làm kinh doanh và ngay cả để sống đã tụt giốc. Từ hạ tầng cơ sở tới giáo dục, nó vẽ ra bức tranh lơ đãng trách nhiệm chính trị lớn như chính tiểu bang này, sự thực là Thống Đốc Greg Abbott và Phó Thống Đốc Dan Patrick đều nên quy trách nhiệm.Trong nghiên cứu về tổng hành dinh thứ 2 mà la nơi làm việc của 50,000 nhân viên và đòi hỏi 5 tỉ đôla kinh phí xây dựng, Amazon giữ 2 thành phố tại Texas, Dallas và Austin, trong danh sách chung cuộc của nó, vùng với Boston, Thủ Đô Washington, Atlanta và những thành phố khác.Texas được xếp hạng thứ 8 trong các tiểu bang là nơi để sống, theo U.S. News and World Report phúc trình vào đầu năm nay. Texas chỉ có 4% tỉ lệ thất nghiệp, nhưng xếp hạng 23 trong thất nghiệp, theo Phòng Thống Kê Lao Động cho biết. Giá nhà đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000 tại Texas, theo chỉ số giá nhà của St. Louis Fed, trong khi giá hàng hóa tiêu thụ tăng tới 25%. Tiểu bang này được xếp hạng 11 ít tốn kém nhất trong năm rồi so với các tiểu bang khác bởi Council for Community and Economic Research.Phúc trình mới từ Ủy Ban Chọn Lựa Nhà Ở Cạnh Tranh cho thấy nhiều điểm khác.1 - Texas kém về đào tạo chuyên viên.2 - Lực lượng lao động tại Texas thì ổn định trong suy thoái nhưng không bắt kịp với thị trường việc làm đầy cạnh tranh trên toàn quốc. Mùa thu trước có trên 500,000 việc làm mở ra và hơn 300,000 người thất nghiệp. Texas có việc làm nhiều nhưng công nhân kém kỹ năng.3 - Texas không đầu tư vào trường công làm cho tỉ lệ học sinh học lên cao còn thấp. Chỉ 21% học sinh trung học tại Texas có bằng đại học trong 6 năm.4 - Texas có 8 trong số 10 người dân lái xe đi làm một mình đưa tới nạn kẹt xe.