Dân TQ Nhờ Dân Việt Đứng Tên Mua Nhà Đất

HANOI -- Báo nguy đưa ra từ ngành bất động sản Việt Nam: Người Trung Quốc núp bóng người Việt lập vi bằng gom đất...Báo Đất Việt và báo Người Lao Động ghi nhận rằng hiện có nhiều người Trung Quốc tìm mọi cách bám trụ lại Nha Trang nên đã núp bóng người Việt Nam nhờ đứng tên mua đất thông qua vi bằng Thừa phát lại.Trước tình trạng này, Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ không làm việc với tất cả trường hợp người Trung Quốc liên quan đến việc mua bán bất động sản tại Nha Trang.Bản tin nói là hiện chưa có luật cụ thể về Thừa phát lại, chế định Thừa phát lại cũng còn khá mới mẻ và đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Tp.SG, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ.Bản tin nói rằng vi bằng Thừa phát lại chỉ được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại sở tư pháp sở tại. Sở tư pháp có trách nhiệm vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại trong thời gian không quá 2 ngày làm việc tính từ ngày nhận được vi bằng. Sở tư pháp được từ chối đăng ký trong trường hợp phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng, không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định. Tuy nhiên, nếu từ chối đăng ký vi bằng, Sở tư pháp phải thông báo ngay bằng văn bản cho văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng, trong thông báo phải nêu rõ lý do từ chối đăng ký.Nan đề là, tại Việt Nam, hối lộ là có giấy tờ...Theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014: "Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua nhà trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại hoặc của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sở hữu nhà ở mà có nhu cầu bán trước khi hết hạn sở hữu nhà ở."Nhà nước hù dọa rằng như vậy việc một số người Trung Quốc tổ chức gom mua nhà đất rồi nhờ người Việt Nam đứng tên là vi phạm điều cấm của Luật Nhà ở năm 2004.Bản tin viết:“Nếu phát hiện người Việt Nam đứng tên và yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để hợp thức hóa giao dịch trái pháp luật cho người nước ngoài thì Văn phòng Thừa phát lại không được lập vi bằng. Trong trường hợp các bên vẫn cố ý thỏa thuận lập vi bằng để phục vụ cho các giao dịch trái pháp luật này thì Sở tư pháp phải từ chối việc đăng ký. Ngoài ra, lý do vi bằng bị từ chối đăng ký cũng là nguồn thông tin chính thức, cơ sở để các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.”Than ôi, nhà đất Việt Nam đang có cơ nguy bán cho chủ Trung Quốc vậy, vì giấy tờ mua mấy hồi...