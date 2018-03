Bầu Cử Nga: Putin Bảo Đảm Thắng

MOSCOW -- Tổng Thống Vladimir Putin tung ra nhiều độc chiêu để bảo đảm sẽ thắng cử với đa số cao...Bản tin NHK ghi nhận về Chiến lược của ông Putin để đảm bảo cho việc tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới...Người dân Nga sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống vào Chủ Nhật tới. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ có khả năng tiếp tục nắm quyền, do ông không có bất kỳ đối thủ lớn nào. Một số thậm chí cho rằng đây thực tế là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Tổng thống Putin. Vậy Tổng thống Putin đang vạch ra chiến lược như thế nào để giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này?NHK phỏng vân ông Dmitry Oreshkin, nhà phân tích chính trị Nga, nói về chiến lược của Tổng thống Putin.Ông Dmitry Oreshkin nói:“Tổng thống Vladimir Putin chắc chắn sẽ tái đắc cử. Một trong những yếu tố dẫn đến việc này là sự hậu thuẫn của tầng lớp tinh hoa lãnh đạo vốn có ảnh hưởng lớn đối với sự ổn định của chính quyền. Những động thái phản đối ông Putin trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao cũng đã được loại bỏ. Lãnh đạo đảng đối lập chính Aleksei Navalny đã bị kết án và bị cấm không được tham gia tranh cử. Ông Navalny đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Putin và vạch trần sự tha hóa của chính quyền này.Giới lãnh đạo cấp cao nguyện trung thành với ông Putin không phải là vì họ yêu thích ông mà là vì không có sự lựa chọn nào khác. Ông Putin đã giành được sự ủng hộ của các quan chức quân đội cấp cao và các thống đốc địa phương. Truyền thông Nga đang chịu sự giám sát chặt chẽ của chính phủ. Họ kiên định đưa ra hình ảnh tích cực về ông Putin như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.Ông Putin nhắm vào 2 nhóm cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới là thanh niên và giới công nhân viên chức. Các công nhân viên chức thời gian gần đây đã nhận được một khoản tiền thưởng đặc biệt. Ví dụ, giáo viên thuộc các trường đại học công được thưởng tương đương với 3 lần tiền lương tháng của họ. Nhân viên của các viện nghiên cứu quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng được thưởng gấp đôi hoặc gấp 3 tiền lương họ thường được trả. Họ không thể không bầu cho ông Putin.Ông Putin đặt mục tiêu giành được ít nhất 70% số phiếu ủng hộ và tỷ lệ người đi bỏ phiếu là ít nhất 70% trong cuộc bầu cử sắp tới, do ông cần có tỷ lệ người đi bỏ phiếu cao và tỷ lệ phiếu ủng hộ cao để ổn định chính quyền. Tôi kỳ vọng ông Putin sẽ giành được khoảng 70% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, tôi cho rằng tỷ lệ người đi bầu có khả năng sẽ thấp hơn. Tỷ lệ này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 là 65%. Tôi lo ngại rằng tỷ lệ người đi bầu sắp tới thậm chí sẽ còn thấp hơn nữa, chỉ khoảng 60%. Không phải tất cả mọi người dân Nga đều ủng hộ ông Putin.”Trong khi đó, bản tin RFI cho biết cái nhìn từ báo Pháp La Croix:“...La Croix có hai bài phóng sự thú vị. Bài thứ nhất nói về những suy nghĩ của giới trẻ Nga, từ 18 đến 25 tuổi. Phóng sự cho thấy đa số những người lớn lên dưới thời Putin có thái độ rất dè dặt với chính trị, đặc biệt là cảnh giác với các tuyên truyền của điện Kremlin.Phóng sự thứ hai cho biết, trước sự thờ ơ của xã hội Nga, Moscow đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn để huy động cử tri đi bỏ phiếu. La Croix thuật lại, kể từ tháng Hai đến nay, nhiều đoạn video rất lạ đời, không rõ xuất xứ, được các diễn viên chuyên nghiệp đóng vai, rất phổ biến trên các mạng xã hội Nga.Trong số đó, có một đoạn phim mô tả cơn ác mộng của một người không đi bỏ phiếu ngày 18/03. Nhiều quân nhân mang trang phục như thời cộng sản đến gõ cửa bắt ông đi lính, ắt hẳn theo lệnh của một tân tổng thống theo cộng sản. Hoảng sợ, chạy vào bếp, ông bất ngờ gặp phải một người đồng tính đã chiếm hữu vị trí này không biết từ lúc nào, ắt hẳn là theo luật mới do một lãnh đạo thân phương Tây ban bố. Tỉnh dậy, thoát cơn ác mộng, cử tri này vội vã chạy đi bỏ phiếu.Có khoảng một chục đoạn video tương tự được tung ra để đánh đòn cân não.Bà Clémentine Fauconnier, chuyên gia về Nga của Trường EHESS, nhận xét : Sau thất bại thảm hại của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử 2016 (với kết quả dưới 50% lần đầu tiên kể từ khi Putin lên nắm quyền), Kremlin tìm mọi cách để chống nạn vắng mặt, với các biện pháp muôn hình, muôn vẻ.Từ tổ chức thi chụp ảnh selfie trong phòng bỏ phiếu, để tranh giải điện thoại di động Iphone 10, hay tặng vé đi xem buổi hòa nhạc thời thượng của Egor Kreed, một nhân vật rất được giới trẻ hâm mộ, hay tổ chức các buổi trưng cầu dân ý địa phương về xây dựng các công trình phúc lợi, như công viên, nhà hát, trùng với ngày bầu cử…”Thế lá Putin muôn năm trường trị?