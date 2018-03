Hà Tiên: Ngày Rằm Sáng Trăng, Khó Kiếm Ghẹ Ngon

Phân loại ghẹ thu mua được tại Bãi Nai, thị xã Hà Tiên.Xưa nay, về kinh nghiệm ăn hài sản thì trong dân gian đã có câu “Cua tối trời, ghẹ sáng trăng”, có nghĩa vào những ngày tối trời, không có trăng như ngày 30 âm lịch, cua thường ngon do chắc thịt, và ngược lại là vào ngày rằm trăng sáng, ghẹ không ngon do thường bị óp. Theo giải thích của ngư dân thì trăng sáng là thời điểm ghẹ giao phối hoặc nhịn ăn nên ghẹ óp, ít thịt.Do vậy, vào ngày rằm tháng giêng Mậu Tuất vừa qua, việc làm ăn của ngư dân cùng giới đẩu nậu cua, ghẹ ở Hà Tiên gặp không ít khó khăn. Ghẹ ngon đã hiếm, lượng hải sản lại giảm nặng do nhiều ngư dân nghỉ ra biển, ở nhà để đi cúng đình hay đi chơi lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các và Du lịch Hà Tiên năm 2018.Ở bến ghe nằm trước du khu du lịch biển Mũi Nai (cách trung tâm thị xã Hà Tiên khoảng 5km), các đậu nậu cua, ghẹ như thường lệ vẫn phải lo cung cấp hàng tươi sống cho các nhà hàng, quán nhậu. Ghẹ thu mua được đã ít lại không ngon nên một chị đầu nậu ngồi luôn dưới nước lựa ghẹ. Phân loại lớn nhỏ, ngon dở tới đâu là chị bỏ ghẹ luôn vào các thúng nhựa “rộng” trong nước biển cho ghẹ được sống, tươi lâu hơn…