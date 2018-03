Bà Holly Ham Đại Diện Bạch Ốc Thăm Advance Beauty College

Trong buổi tiếp đón Bà Holly Ham thăm Trường Advance Beauty College.Garden Grove (Bình Sa)- - Nhân chuyến viếng thăm các Cộng Đồng Á Châu Thái Bình Dương, Bà Holly Ham Executive Director, White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders, đã đến thăm Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, CA 92843, buổi tiếp đón bà diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Thứ Năm ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại hội trường của trường Advance Beauty College, khoảng 200 người tham dự trong đó có một số Giám Đốc các trường Thẩm Mỹ về từ các Tiểu Bang xa, một số các cơ sở sản xuất và các Thầy Cô Giáo, Giám Đốc một số các cơ sở kinh doanh địa phương, một số qúy vị đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Hạt, Ông Steven R. Jones, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, các cơ quan truyền thông.Trên bàn Chủ tọa nhận thấy có: Bà Holly Ham Executive Director, White House Initiative; Bà Lisa Fu, Healthy Nail Salon Collaborative; Dr. Tâm Nguyễn, President, Advance Beauty College; Linh Nguyễn Vice President, Advance Beauty College; Frank Trieu, President, AACS.Mở đầu Dr. Tâm Nguyễn ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự thăm viếng của Bà đã ưu tiên dành cho Trường Advance Beauty College có dịp tiếp đón Bà, ông không quên cảm ơn những cơ sở đồng nghiệp về từ xa và những cơ sở thương mại, những công ty sản xuất trong ngành thẩm mỷ, các cơ quan truyền thông, các thầy, Cô giáo đã có mặt trong buổi tiếp đón hôm nay. Sau đó ông giới thiệu đến mọi người về Bà Holly Ham và các thành viên trong bàn chủ tọa.Trong phần phát biểu Bà Holly Ham đã cảm ơn Dr. Tâm Nguyễn cùng tất cả mọi người đã ưu ái dành cho Bà có buổi gặp gở nầy.Bà nói: “Chúng ta có một cộng đồng Châu Á rất đa dạng. Thậm chí ở Little Saigon và khắp miền nam California, có một cộng đồng Việt Nam rất phong phú cũng như Trung Quốc, Phi Luật Tân, Nam Á, và khá nhiều quốc gia khác. Sau đây tôi muốn nêu ra một vài ý kiến từ những gì tôi đã nghe về ngành công nghiệp làm đẹp đã và đang phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay.”Bà tiếp: “Tổng thống cảm thấy rằng một phần tự do của chúng ta đã bị rất nhiều cản trở bởi các quy định nặng nề và gánh nặng đối với các gia đình cá nhân, cộng đồng của họ, và đặc biệt là các doanh nghiệp và rất nhiều ngành công nghiệp. Một điều tôi biết là lúc mới trong chính quyền, Tổng thống nói chúng ta cần phải chỉnh đốn (khước từ) càng nhiều càng tốt bởi vì nó làm hại gia đình Mỹ và làm hại người lao động Mỹ. Và đây là một số liệu thống kê mà tôi muốn chia sẻ với bạn là khi tôi lần đầu tiên tham gia vào chính quyền, tôi là một phần của đội đặc nhiệm cải cách quy định tại Bộ Giáo dục. Cứ mỗi một quy định mà mỗi liên bang muốn đưa ra, chúng tôi được yêu cầu cắt giảm hai (quy định). Và có thể là hai quy định mới được ban hành hoặc một quy trình có thể có từ 60 đến 70 năm.”Trong dịp nầy Bà cũng đã ca ngợi những đóng góp của ngành thẩm mỹ nói chung, trong đó Trường Advance Beauty College là một cụ thể nhất.Tiếp theo Bà Lisa Fu, Healthy Nail Salon Collaborative cũng đã trình bày một số quy định về Y tế liên quan đến sức khỏe trong ngành thẩm mỹ.Trong dịp nầy một số đại diện qúy vị dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, và Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove cũng đã trao đến Bà Holly Ham và Dr. Tâm Nguyễn, Cô Linh Nguyễn những bằng tưởng lệ để cảm ơn để ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng đa sắc tộc tại địa phương.Bà cũng cho biết sở dĩ Bà chọn ngôi trường nầy để đến thăm viếng vì Bà cũng đã tìm hiểu về những hoạt động và những đóng góp của ngôi trường nầy cho cộng đồng trong nhiều thập niên qua.Kết thúc buổi nói chuyện Ban tổ chức mời Bà Holly Ham, Bà Lisa Fu, ông Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove và quan khách cùng thân hữu dùng bữa cơm trưa do Trường Advance Beauty College khoản đãi.Trong dịp nầy Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Giám Đốc Trường Advance Beauty College cho biết hơn 30 năm hoạt động trường đã đào tạo hơn 40 ngàn chuyên viên các ngành thẩm mỹ, làm việc khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.Được biết trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College được thành lập năm 1987 do cựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Tâm và phu nhân là Bà Nguyễn Kiên Tâm, điều hành cho đến năm 1999 thì trường giao lại cho hai người con (Thế hệ thứ hai) là Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn đã tốt nghiệp Đại Học California State University, Fullerton. Ông cũng đã hoàn tất bằng Cao Học vào năm 2000 và đã có được bằng MBA tại Cal State Fullerton vào năm 2005, hai người nầy đã tiếp tục điều hành ngôi trường từ đó đến nay.Ngôi trường nầy cũng đã góp phần vào sự thành công của các thế hệ tiếp nối, những phụ huynh tốt nghiệp từ ngôi trường nầy đã tạo được điều kiện để lo cho con em theo học các trường đại học và đã trở thành những Bác Sĩ, Kỷ Sư, những chuyên viên kỷ thuật, những khoa học gia đang làm việc trong các cơ quan Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực khoa học, kỷ thuật, v.v….Được biết, Trường dạy nghề thẩm mỹ Advance Beauty College tọa lạc tại thành phố Garden Grove trước đây đã được cựu Thượng Nghị Sĩ Lou Correa chọn lựa để trao giải thưởng hàng năm cho Doanh Nghiệp Nhỏ của tiểu bang California cho địa hạt 34, bao gồm phần lớn cộng đồng dân cư Little Saigon của Quận Cam.Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ của tiểu bang California tức California Small Business Association tổ chức ngày Doanh Nghiệp Nhỏ California hàng năm để cùng nhau chọn lựa những người được vinh danh khắp tiểu bang California để chào mừng những doanh nghiệp làm ăn gương mẫu. Ngày hội này để cho các doanh nghiệp như là Advance Beauty College nhận thức được những đóng góp vượt bực cho tiểu bang California và cho cả cộng đồng xung quanh.Advance Beauty College là trường dạy nghề tư được công nhận và là hội viên của The American Association of Cosmetology Schools (Hiệp hội những trường dạy thẩm mỹ Hoa Kỳ) đang được điều hành bởi các chủ nhân thuộc thế hệ thứ hai, Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn.Trường đã và đang có những khóa học về thẩm mỹ, dưỡng da, chăm sóc móng tay, liệu pháp massage, thực hành toàn diện và đào tạo giảng viên.Cũng như Thượng Nghị Sĩ Correa, Bác sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn đã tốt nghiệp Đại Học California State University, Fullerton. Linh Nguyễn đã có bằng BA về quản trị kinh doanh của Đại Học California State University, Fullerton vào năm 1997. Tâm Nguyễn đã có bằng BS về khoa Sinh Học và quản trị Doanh Nghiệp Nhỏ từ Đại Học UC Irvine vào năm 1995. 