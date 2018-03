Liên Triều, Mổ Heo, Quốc Ca TQ, Lốc Xoáy...

Xuân NiệmHai miền Đại Hàn có vẻ như sẽ thoát một trận đổ máu kinh hoàng...Đó là hy vọng, trong khi một hội nghị thượng đỉnh Liên Triều sắp tổ chức.Thà là nói chuyện, chuyện gì cũng được. Thà là giới lãnh đaọ Bắc Hàn, Nam Haà gặp nhau để nói chuyện cà phê, chuyện trà, chuyện kim chi... còn hơn là kéo quân sang giết nhau như kiểu VN.Bản tin RFI kể: Theo AFP ngày 16/03/2018, các quan chức Hàn Quốc đã bước vào công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, dự trù vào tháng 4 tới.Một ủy ban phụ trách chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã được thành lập, và hôm nay họp buổi đầu tiên tại phủ tổng thống, Nhà Xanh.Trong khi đó, bản tin VOA kể: Nhà chức trách Hong Kong hôm thứ Sáu giới thiệu một dự luật qui định học sinh phải được dạy quốc ca của Trung Quốc và phạt đến ba năm tù bất cứ ai xúc phạm nó.Dự luật cũng qui định bất cứ ai khi nghe bài "Nghĩa dũng quân hành khúc" thì phải "đứng dậy và có thái độ trang nghiêm."Quốc ca của Trung Quốc đã trở thành một điểm nóng chính trị tại Hong Kong, thành phố bán tự trị thuộc Trung Quốc nơi mà người hâm mộ bóng đá đã nhiều lần la ó phản đối nó tại các trận đấu, khiến ban tổ chức đưa ra cảnh báo hoặc phạt tiền.Báo Dân Việt kể: Khoảng 17h15 chiều 15.3.2018, trên địa bàn xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã xảy ra một trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân và gây hư hỏng nặng một trường mẫu giáo trên địa bàn.Theo UBND xã Tân Hưng Đông, vào khoảng thời trên, tại địa bàn xã không xảy ra mưa lớn, tuy nhiên trận lốc xoáy đã khiến 4 phòng học của Trường mẫu giáo Tân Hưng Đông hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn ngôi trường và 10 mái nhà xung quanh trường. Ước thiệt hại ban đầu trên 200 triệu đồng. Rất may trận lốc xoáy đã không làm cho ai bị thương.Bản tin RFA kể chuyện Hà Tỉnh: Nhiều người dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 16 tháng 3 đã tập trung vây kín một cơ sở giết mổ heo tại địa phương vì họ cho rằng cơ sở này làm lây lan dịch bệnh lở mồm long móng.Người dân tại khu vực này cho biết heo khỏe mạnh nhưng khi được nhập vào lò mổ này thì chỉ vài ngày là có dấu hiệu mắc bệnh. Một số khác lại tố cáo cán bộ thú ý huyện Hương Khê đã làm ẩu khi đóng dấu kiểm định cho số lợn có nghi vấn bị bệnh.Heo khi được đưa vào lò mổ đã có dấu hiệu liệt chân, không đi được và phải bò lết. Người dân cho biết mặc dù heo có dấu hiệu bị bệnh nhưng cán bộ thú ý và chủ lò mổ không hề thông báo.Báo Sức Khỏe & Đời Sống kể chuyện Cần Thơ: Tiếp tục thu giữ 312.600 viên thuốc đông dược không rõ nguồn gốc...BS. Trần Trọng Chinh, Phó Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ cho biết, sau khi sự việc 10 bệnh nhân nguy kịch, có người đã tử vong tại BVĐK TP. Cần Thơ nghi do sử dụng thuốc đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc của bà Lâm Kim Xuyến, 72 tuổi, ở phường Phước Thới, quận Ô Môn...Tại nhà bà Lê Kim Hoa (52 tuổi, ở ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai), đoàn liên ngành đã phát hiện và tịch thu 312.600 viên thuốc đông dược thành phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.Bản tin VnExpress kể chuyện Cà Mau: Gần một tháng sau khi bị cáo buộc nói xấu lãnh đạo xã và bị đề nghị kỷ luật, nữ giáo viên ở Cà Mau được minh oan.UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) cho rằng, đề nghị điều chuyển công tác nữ giáo viên Trường THCS Tân Lộc về đơn vị khác ngoài xã, hoặc có hình thức xử lý vì nói xấu lãnh đạo của chính quyền xã Tân Lộc là chưa đủ cơ sở thực hiện.Theo kết quả xác minh của Phòng Giáo dục, lãnh đạo Trường THCS Tân Lộc lập biên bản cô giáo vào ngày 29/1, nhưng không mời nữ giáo viên này tham dự là chưa đúng theo quy định.Bản tin VTC kê chuyện Sóc Trăng: Thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đánh dân...Sau hai giờ bị một cô gái quay clip, vị trưởng công an xã mặc thường phục trở lại nhà bà Hà và theo sau là hai người cầm hung khí....Báo Cần Thơ kể rằng bệnh tâm thần ngay càng tăng vì rượu: Loạn thần vì "ma men"...Thống kê của Hiệp hội Rượu bia nước giải khát, năm 2017 trung bình mỗi người Việt Nam uống 38 lít bia/năm (chưa kể rượu và các thức uống có cồn khác). Các bác sĩ chuyên khoa tâm thần cho hay, lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý tâm thần có liên quan đến yếu tố rượu bia ngày càng tăng.