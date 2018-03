Thư Thiếu Nhi: Cô Giáo Việt Nam

Bảo Ngọc.Các bạn thân mến,Chuyện một cô giáo dạy trường tiểu học Long An phạt học sinh vi phạm kỷ luật bằng hình thức quỳ gối. Sau đó, nại lý do là học sinh này sợ hãi, không đến lớp học làm phụ huynh của em nổi giận. Họ đã kéo tới trường để hạch hỏi tội cô giáo.Cô giáo nhận lỗi ngay, vì biết theo luật có điều khoản không được đánh đập học sinh, khống chế hay ức hiếp. Cô hứa là sẽ sửa đổi, nhưng phía phụ huynh vẫn không chấp thuận, và cuối cùng họ bắt cô phải quỳ gối trước mặt phụ huynh để tạ tội.Tin này làm mọi người, kể cả các nhà giáo, không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ một thầy cô giáo phải quỳ rạp, cúi đầu phủ phục trước phụ huynh về việc dạy dỗ chưa đúng cách của mình. Chuyện lại xẩy ra ở một thời đại mà người ta gọi là văn minh, với nền giáo dục được gọi là tân tiến!Cô giáo phạt quỳ học sinh cố nhiên là không đúng, vì thời nay, phương pháp giáo dục không được dùng hình thức xử phạt nặng nề hay dùng roi vọt. Khi một học sinh ngỗ nghịch hay không chịu học, có hành vi quậy phá, thầy cô giáo cũng chỉ báo cho ban giám hiệu, mời phụ huynh đến để tìm phương pháp dạy trẻ. Phần đông các thầy cô giáo, trong lúc dạy dỗ, có vài cách xử phạt cũng do sự mong muốn học sinh tiến bộ và tuân theo kỹ luật nhà trường.Về phía phụ huynh, nên gặp ban giám hiệu hay làm đơn trình bày sự việc, để nhà trường cảnh cáo cô giáo và buộc cô xin lỗi phụ huynh. Đằng này họ kéo đến ức hiếp cô giáo, theo kiểu ăn miếng trả miếng, buộc phải quỳ gối hàng tiếng đồng hồ thì thật là quá đáng.Nhưng sự việc này cũng là một cái tát vào nền giáo dục. Đây không phải là lần đầu, nhiều phụ huynh đã vì con học không bằng ai, đã vào trường đánh cô giáo, ngược lại cũng có cô giáo đánh học sinh, tát học sinh đến bầm cả mặt.Đó cũng là do nền giáo dục đã biến thành một đống rác! (BN)