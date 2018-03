PHÍA SAU THƯỢNG ĐỈNH TRUMP - KIM JONG UN





Đào Như

“Chính sách ngoại giao tạo chấn động gây hỗn loạn của Trump-Trump’s shock and awe Foreign policy” đó là tựa đề bài viết của Micheals Crowley đăng tải trên báo mạng Politico hôm 9-03-2018 sau khi hay tin Tổng thống Donald Trump bất ngờ nhận lời mời trực tiếp đàm phán với lãnh đạo BTT, Kim Jong-un: https://www.politico.com/story/2018/03/09/trump-north-korea-kim-jong-un-foreign-policy-448711. Trước đó cả thế giới ai cũng lo ngại về những cuộc đấu khẩu khét mùi máu lửa giữa Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Người dân Triều Tiên lo sợ trước lời đe dọa của Tổng thống Trump và các giới quân sự cao cấp của Mỹ sẽ tận diệt BTT bằng vũ khí nguyên tử mà không hề quan tâm đến sự tồn vong và ô nhiễm phóng xạ nguyên tử toàn thể bán đảo Triều Tiên và các nước trong khu vực.





Rồi hôm 9-03 cả thế giới phấn khởi khi tổng thống Mỹ, Donald Trump nhận ‘lời mời bằng miệng’ gặp gỡ với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un. Thị trường chứng khoán Châu Á khởi sắc bật màu xanh chỉ số Nikki/Nhật tăng 2.5%, chỉ số Kospi/NTT tăng 1%. châu Âu và Mỹ cũng lạc quan không kém, Dow tăng 440.53 điểm cùng ngày. Phải chăng Tổng thống Donald Trump làm một cuộc cách mạng cho sự nghiệp chinh trị của ông? Cho nhân loại? hay đây chỉ là quyết định trong lúc ‘bốc đồng, lên cơn’ như ông đã thường làm?. Quyết định của ông Tổng thống Trump được xem như rất là ‘bạo’, vì từ trước đến nay chưa có vị Tổng thống Mỹ tại nhiệm nào chấp nhận đối thoại trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên.





Theo VOA quyết định trên là kết quả sau khi Tổng thống Trump tiếp phái đoàn Nam Triều Tiên (Nam Hàn) do ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh cao cấp của Tông thống NTT dẫn đầu, vào chiều thứ Năm ngày 8-03. Phái đoàn này vừa đi Bắc Triêu Tiên về và được phái sang Mỹ báo cáo với Tổng thống Donald Trump về cuộc găp gỡ của họ với Kim Jong-un, và cũng để chuyển lời của lãnh tụ của BTT, nhất là việc Kim Jong-un mong muốn được đối thoại trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về việc giải trừ vũ khí hạt nhân cho bán đảo Triều Tiên. https://www.voanews.com/a/us-north-korea-summit-cautious-optimism/4287414.html





Quyết định của Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Kim Jong-un vào tháng 5 năm nay chắc chắn làm cho các cố vấn thân cận của Tổng thống phải ngỡ ngàng. Ông đã bất chấp những lời cảnh cáo của những Nhà Lập Pháp Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, họ nghi ngờ thiện chí giải trừ và ngưng đọng phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hôm thứ Năm, ngày 8-03,Thủ tướng Nhật, Shinzo Abe, tỏ ý nghi ngờ thiện chí hòa đàm của BTT, và Thủ tướng Nhật, Abe, muốn gặp Trump vào tháng tới tại Washington D.C.để bàn thêm về cuộc họp giữa Trump và Kim Jong-un. Trong khi đó, theo thông tấn xã Xinhua hôm thứ Năm 8-03 trong cuôc điện đàm với Trump, Tập Cận Bình đã ngợi ca cuộc đàm phán giữa Mỹ và BTT, và Tập ngỏ lời tri ân Trump giải quyết vấn đề vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triêu Tiên qua đường lối hòa bình và hy vọng buổi đàm phán sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Lúc 7:42 AM, ngày 9-03 Trump tweeted: “đàm phán với BTT là cả một công trình, nếu được thành công trọn vẹn, thì đây là một cống hiến lớn cho thế giới. Thời gian và nơi chốn của buổi họp sẽ được bàn tính sau. The deal with North Korea is very much in the making and will be, ìf completed a very good one for the world. Time and place to be determined….”. Thái độ của Tổng thống Trump đã nhất quyết, ông hy vọng làm nên được một kỳ tích cho nhân loại qua công cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng đường lối chính trị ôn hòa.

https://www.politico.com/story/2018/03/09/white-house-north-korea-meeting-conditions-449448



Sáng ngày thứ Bảy-10-03, ông Trump gặp phải những thắc măc từ phía báo chí kể cả các nhân viên Bạch Cung. Bà Sarah Huckabee Sanders lên tiếng thắc mắc về thời gian tính vào tháng May, bà e rằng quá sớm để chuẩn bị hồ sơ cho cuôc đàm phán lịch sử vô cùng quan trọng này. Sarah H.Sanders đề nghị Mỹ tiếp tục gây sức ép trên BTT cho đến khi nào Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể được minh chứng bằng những lời hứa giải trừ vũ khí hạt nhân phải đi đôi với hành động…Tất cả đề nghị đều bị Trump phản bác, Trump tweeted ngay sau đó: “ Sau khi được biết BTT mong muốn được đàm phán với tôi về viêc giải trừ vũ khí hạt nhân và ngưng thử nghiệm phóng hỏa tiễn, các giới báo chí tỏ ra ngơ ngác và ngạc nhiên vì họ không thể tin điều đó có thật. Họ chỉ theo dõi tin tức giả tạo, cho nên họ mới ngac nhiên như thế. Xin đừng quan tâm những gì họ phát biểu-In the first hours after hearing that North Korea wanted to meet with me to talk denuclearization and that missile launchers will end, the press startled & amazed, they couldn’t believe it. But they following morning the news became FAKE. They said so what. Who cares!”. Như thế là một lần nữa Trump rất nôn nóng được ngồi vào bàn đối thoại vói Kim Jong-un.





Chiều thứ Bảy 10-03, tại Moon Township-Pennsylvania trong cuộc vận động tranh cử cho một ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa, lại một lần nữa Tổng thống Trump xác nhận ông sẽ trực tiếp đối thoại với nhà lãnh đạo BTT, Kim Jong-un. Tổng thống Trump rất tự hào, trong suốt hơn 20 năm qua, không môt vị Tổng thống Mỹ tại chức nào có đầy đủ bản lĩnh để trực tiếp đàm phán với các lãnh đạo BTT.





Nhưng cốt lõi của vấn đề là phải tìm hiểu những gì tiềm ẩn phía sau thượng đỉnh Mỹ-BTT?

- Tại sao Trump tránh né không đề cập vấn đề việc giải trừ vũ khí hạt nhân không phải là hành động đơn phương của BTT. Chính phủ Bình Nhưỡng cũng đòi hỏi Mỹ phải có hành động tương tự. Phải chăng đối với Trump ‘giải trừ vũ khí hạt nhân’ chỉ là cái cớ bề ngoài để cho Trump và Kim Jong-un có cơ hội đối thoại trao đổi với nhau đẻ giải tỏa nguy cơ chiến tranh nguyên tử giữa Mỹ và BTT?.





- Thế giới ngạc nhiên trước sự im lặng của Bình Nhưỡng về thượng đỉnh Mỹ-BTT trong những ngày qua. Trong khi Mỹ rất xôn xao bàn tán về cuộc họp thượng đỉnh lịch sử này. Để giải thich sự im lặng khó hiểu của Bình Nhưỡng, bộ Thống nhất Liên Triều cho rằng là do sự thận trọng của Bình Nhưỡng về lâp trường của họ về buổi họp này. Họ cần thời gian để đưa ra một lập trường chín chắn hơn.





- Tại sao Trump chọn thời điểm của buổi họp Thượng đỉnh My-BTT sẽ vào tháng 5 tới? Nghĩa là sau buổi họp giữa Kim Jong-un và Moon Jae-in tai Bàn Môn Điếm gần môt tháng. Có lẽ Trump muốn biết chắc tiến trình thống nhất bán đẩo Triều Tiên đang ở vào thời điểm nào?





– Tại sao Trump và các cố vấn của ông không một ai nhắc đến buổi họp thượng đinh của hai nhà lãnh đạo Nam và Bắc Triêu Tiên Moon Jae-in và Km Jong-un, tại Bàn Môn Điếm? Phải chăng TT Donald Trump và các cố vấn của ông xem “Thỏa ước Liên Minh An ninh Quốc phòng Hỗ tương” giữa Mỹ và NTT là chuyện của quá khứ? Câu trả lời đúng nhất cho giả thiết này: chiều ngày 15-03 kênh truyền thông CNN loan báo: TT Donald Trump dường như muốn triệt thoái toàn bộ binh sĩ Mỹ đang trú đóng trên bán đảo Trều Tiên.-Trump seems to threaten pulling troops from South Korea.



KẾT LUẬN- Sau khi BTT thành công thử tên lửa Hwasong-15 Intercontinental Ballistic Missile hôm 29-Nov-2017, việc phải ngồi lại đối thoại với nhà lãnh đạo Binh Nhưỡng, Kim Jong-un, để giải tỏa nguy cơ chiến tranh nguyên tử giữa Mỹ và BTT, không còn là sự lựa chọn, nó là sự chẳng đặng đừng, nói rõ ra là sự bắt buộc đối với chính phủ Mỹ. Theo Tổng thống Donald Trump, đó cũng là cơ hội để cho ông tạo một kỳ tich cho nhân loại tránh được nguy cơ của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Điều này cũng sẽ củng cố uy tín của ông với toàn thể cử tri Mỹ cho cuộc vận động bầu cử nhiêm kỳ hai của ông vào năm 2020. Do đó không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Donald Trump dồn hết nghị lưc và hy vọng vào cuộc đàm phán với bắc Triêu Tiên. Chắc chắn cuộc đàm phán giữa Mỹ và BTT sẽ đi đến kết quả mọi bên cùng thắng./.





BS. Đào Trọng Thể

March-16th 2018