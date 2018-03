Anh: Chính Putin Ra Lệnh Hạ Độc Glushkov

LONDON - Cảnh sát vương quốc Anh tin rằng thương gia Nikolai Glushkov bị ám sát, và điều tra cái chết của ông như là 1 vụ giết người - nguồn tin cảnh sát đô thành ghi: nguyên nhân tử vong là áp suất ở cổ nạn nhân, theo nhận xét sơ khởi của pháp y.Hơn 10 ngày trước, 1 công dân Nga bị ám sát bằng độc chất là cựu tình báo. Việc điều tra ở giai đoạn này không thấy sự liên quan trong 2 vụ kể trên.Từ đầu tuần, bộ trưởng nội vụ Amber Rudd đã chỉ thị cho cảnh sát và an ninh tìm hiểu 14 cái chết khả nghi trong mấy năm gần đây.Ông Glushkov từng giúp việc hãng hàng không Aeroflot và tại công ty xe hơi LogoVAZ của tỷ phú Berezovsky - ông này đuợc tìm thấy đã chết với khăn quàng cổ trong phòng tắm của 1 lâu đài tại thủ đô London vào Tháng 3-2013.Berezovsky là tỉ phú 67 tuổi trong hàng ngũ thế lực nhất tại Nga sau ngày sụp đổ hệ thống Liên Xô cũng đuợc biết với tên “Cha đỡ đầu của Điện Kremlin” trước khi trốn qua London năm 2000 vì có bất đồng với Putin, theo tường thuật của Reuters.Cùng năm ấy, cựu sĩ quan KGB Putin trở thành TT – ông Berezovsky đuợc cấp quy chế tị nạn tại UK 3 năm sau vì lý do sinh mạng của ông bị đe dọa nếu trở về Nga.Năm 2014, nghi án Berezovsky đuợc xem lại nhưng thẩm phán xác nhận không thể dám chắc ông ta tự sát hay bị ám sát.Trong khi đó bản tin của báo The Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết rằng Ngoại Trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố hôm Thứ Sáu rằng “gần như chắc” là Tổng Thống Nga Vladi­mir Putin đứng đằng sau vụ hạ độc cựu điệp viên Nga Nikolai Glushkov, trong cáo buộc trực tiếp nhất của Anh Quốc chống lại nhà lãnh đạo Nga tính đến nay.