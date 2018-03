Vệ Tinh GPS Mỹ Dễ Bị Nga, TQ Tấn Công

WASHINGTON -- Các viên chức Không Quân Hoa Kỳ tường trình trước Quốc hội rằng các vệ tinh hệ thống định vị toàn cầu (GPS) rất mong manh đôi với các trận tấn công bằng phi đạn của Nga hay Trung Quốc, theo tạp chí The Washington Free Beacon.Bộ Trưởng Không Quân Heather Wilson nói trước Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện rằng Không quân Hoa Kỳ đang làm việc để các vệ tinh GPS không thể bị quậy phá.Heather Wilson nói rằng về hiểm nguy hệ thông vệ tinh Hoa Kỳ gặp phải, sẽ có nhiều, từ việc gây nhiễu thông tin cho tới tấnc ông mạng hay tấn công vật thể, hoặc là từ Nga trong năm 2007, hay từ việ Trung Quốc thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh hay việc đưa rác bay lên quỹ đaọ vệ tinh của Mỹ.Wilson và Tướng David Goldfein, Tham Mưu Trưởng Không Quân, thảo luận trong buổi điều trần về yêu cầu ngân sách 2019 lên tới 156.3 tỷ đôla cho Không quân.Bộ Trưởng nói cơ nguy cho mạng lưới GPS là lý do Không quân tăng tốc thay thế 30 vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đaạ, để chúng có thể phù hợp với kỹ thuật chống gây nhiễu sóng truyền tin.Hiện nay, theo The Free Beacon, TQ đã chế tạoo được các thiết bị chống vệ tinh phóng lên từ mặt đất, cũng như các vệ tinh cỡ nhỏ có khả năng tấn công các vệ tinh đang bay trên quỹ đaọ.