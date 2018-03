Trump Sẽ Thay Cố Vấn An Ninh McMaster Bằng Cựu ĐS Bolton; Cựu Đại Sứ Mỹ Tại LHQ John Bolton Từng Muốn Oanh Tạc Bắc Hàn

WASHINGTON - Tin đồn đoán phát sinh từ Bạch Ốc tiếp tục trong lúc báo Washington Post cho hay: Tướng cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster là mục tiêu kế tiếp trong đợt thay đổi nhân sự Bạch Ốc hiện nay.Có tin: ứng viên thay thế Tướng McMaster là cựu ĐS John Bolton, đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, chủ trương dội bom Bắc Hàn.Vào tối Thứ Năm, Bạch Ốc phủ nhận hết và yêu cầu nhà báo chỉ căn cứ vào thông tin từ trụ sở hành pháp liên bang.Trong mục ý kiến trên báo Wall Street Journal cuối Tháng 2, ông Bolton viết bài tựa đề “The Legal Case for Striking North Korea First” lập luận rằng Bắc Hàn không để lại chọn lựa nào cho Hoa Kỳ, nghĩa là Bắc Hàn phải bị dội bom trước khi thành lập 1 đội phi đạn nguyên tử hoàn chỉnh. Bài báo kết luận “Là hoàn toàn hợp thức để đáp trả tình thế do Pyongyang tạo ra, bằng cách ra tay trước.Ông Bolton thường xuất hiện trên làn sóng Fox News là kênh thời sự mà ông Trump ưa chuộng. Cựu ĐS Bolton nói chuyện Bắc Hàn theo hướng diều hâu. Twitter của ông Bolton là chuỗi nhắc nhở các liên quan giữa Pyongyang với vũ khí hủy diệt quy mô cũng như các chương trình vũ khí của Syria và Iran.Tướng McMaster không là 1 nhân vật bồ câu – ông từng vận động trừng phạt Bắc Hàn, nhưng ở mức hạn chế.Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiết lộ hôm Thứ Năm: nếu xung đột quân sự phát sinh tại bán đảo Hàn, sẽ là chiến tranh toàn lực.Trong khi đó báo The Hill loan báo TT Trump xác nhận hôm Thứ Năm: các đồn đoán về thay đổi nhân sự tại Bạch Ốc là phóng đại.Tiếp theo vụ cách chức ngoại trưởng Tillerson hôm Thứ Ba, các tin tức khác nhau báo trước các nhân vật sắp bị đuổi là chánh văn phòng John Kelly, cố vấn an ninh H.R. McMaster và bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions.Ông Trump nói với nhà báo tại Phòng Bầu Dục “Tin đó là rất giả - tôi muốn nói rằng họ viết về thay đổi nhân sự là rất sai”. Không giải thích “họ” là ai, ông Trump tiếp lời “Chúng ta đã thực hiện 1 thay đổi ngoạn mục”. Ông cũng mô tả giám đốc CIA Mike Pompeo sẽ là 1 ngoại trưởng giỏi giang.Mấy giờ sau, báo Washington Post đưa tin: Trump đã quyết định loại cố vấn McMaster.