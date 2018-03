iPhone Tối Tân Qua Mặt Smartphone Android Trên Thị Trường

Tính đến tháng 03/2018, theo dữ liệu thị trường bởi công ty Counterpoint Research, phân khúc phát triển nhanh nhất trên thị trường smartphone toàn cầu không thuộc về các điện thoại Android giá rẻ như Google kỳ vọng. Mà thay vào đó, các điện thoại chất lượng cao hàng tân trang (refurbished) với thương hiệu iPhone của Apple đang dẫn trước Android một khoảng cách khá xa.Dữ liệu cho thấy, thị trường smartphone tân trang toàn cầu đã tăng trưởng 13% từ năm 2016 đến 2017, gần đạt đến mức 140 triệu thiết bị. Trong khi đó, thị trường smartphone mới dù lớn hơn, nhưng chỉ tăng trưởng gần 3% trong năm 2017, đạt mức 33.8 triệu thiết bị.Với Apple, doanh số iPhone mới được bán ra trong năm 2017 không quá cao; trong Q4, số lượng máy bán ra thậm chí còn giảm nhẹ 1%, vẫn còn khá ít khi so với mức giảm 5% của cả ngành công nghiệp di động. Tuy nhiên, dù bán ít thiết bị hơn, Apple vẫn đạt mức doanh thu cao hơn 13%, nhờ bán được nhiều sản phẩm cao cấp, bao gồm các mẫu iPhone cao cấp là iPhone 8 và iPhone X, với mức giá từ 699 USD và 999 USD.Còn với Android, doanh số bán ra ngày càng giảm sút thực sự là một thảm hoạ kinh doanh, vì hầu hết các nhà sản xuất không có ý định bán các điện thoại giá rẻ và trung cấp. Trong khi chật vật để duy trì doanh số, cuộc chiến cạnh tranh giữa các smartphone Android – vốn ngày càng tương tự nhau về thiết kế và cấu hình – trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Điều này đã khiến hơn 100 nhà sản xuất điện thoại phải rời khỏi thị trường smartphone ở Trung Quốc, sau khi đã đẩy nhiều nhà sản xuất PC như HP ra khỏi vòng chiến. Giới phân tích dự báo rằng chiến trường giữa các nhà sản xuất smartphone Android sẽ gay cấn hơn nhiều trong năm 2018.Trong khi các nhà sản xuất điện thoại Android giá rẻ tranh chấp, các thiết bị cao cấp của Apple sau khi được tân trang đã trở lại và được ưa chuộng trên thị trường di động. Có vẻ như đây là xu hướng chung diễn ra đối với nhiều thị trường hàng hoá khác nhau, nổi bật là thị trường xe hơi, nhiều nhà sản xuất xe hơi hạng sang cũng đã đưa ra các mẫu xe đã qua sử dụng được chứng nhận kỹ càng để cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe mới, bình dân.Theo báo cáo của Counterpoint về mảng kinh doanh điện thoại tân trang cho thấy, chỉ có 25% các điện thoại đã qua sử dụng được bán trở lại trên thị trường, và nhấn mạnh rằng trong đó chỉ có một số là hàng tân trang. Tuy nhiên, những model tân trang lại có tác động khá lớn đối với cả thị trường di động nói chung. Với mức tăng trưởng 13%, các smartphone tân trạng hiện chiếm gần 10% thị trường smartphone toàn cầu.Nhiều ý kiến quan ngại rằng việc kéo dài vòng đời và chu kỳ hoạt động của các đời iPhone hiện tại là một mối đe doạ tiềm tàng đến sự tăng trưởng doanh số trong tương lai của Apple. Tuy nhiên, sự tăng trưởng thấp của thị trường smartphone mới trong năm 2017 có thể một phần là do sự tăng trưởng của thị trường smartphone tân trang. Việc chậm cải tiến đã khiến các smartphone flagship gần như tương đồng về mặt thiết kế và tính năng với hầu hết các mẫu smartphone tầm trung trong thời gian qua. Nên thị trường smartphone mới thuộc phân khúc bình dân và tầm trung đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các điện thoại cao cấp hàng tân trang, chủ yếu là Apple iPhone, và một số các smartphone Samsung Galaxy.Một yếu tố mang lại lợi thế cho Apple trong việc bán iPhone tân trang cho người dùng không đủ chi phí để mua điện thoại mới, và muốn mua một chiếc Android giá thấp hơn, là việc hãng hỗ trợ các phần cứng thông qua các bản cập nhật iOS từ 4-5 năm so với chỉ từ 1-2 năm đối với các điện thoại Android. Ngoài ra, các iPhone mới còn được trang bị vi xử lý nhanh hơn, cùng một hệ điều hành iOS hiện đại, hiệu quả. Android, đặc biệt là các mẫu máy giá rẻ, được trang bị các con chip yếu kém và đi cùng với hệ điều hành Android lỗi thời, không tốt trong việc quản lý bộ nhớ và các tác vụ liên quan CPU.Phân khúc điện thoại tân trang tăng trưởng nhanh hơn cả Ấn Độ, và Apple đang dẫn đầu với khoảng cách khá lớn. Counterpoint chỉ ra rằng sự thống trị của Apple và Samsung rõ ràng hơn trên thị trường tân trang so với trên thị trường smartphone mới, chiếm gần 3/4 thị trường smartphone tân trang, với Apple đang dẫn đầu với khoảng cách khá lớn. Về lợi nhuận, 2 công ty kiểm soát hơn 80% lợi nhuận trên thị trường smartphone tân trang.Counterpoint cho biết: “Nhiều người rất bất ngờ khi biết rằng thị trường smartphone tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2017 không phải là Ấn Độ hay bất kỳ thị trường mới nổi nào khác, mà là thị trường hàng tân trang. Các smartphone tân trang sẽ khiến thị trường thiết bị mới tiếp tục giảm sút trong năm 2018. Ngành công nghiệp di động thông qua phân tích dữ liệu để dự đoán mức giá bán lại trong tương lai của các thiết bị, có nghĩa là người dùng có thể bán lại thiết bị của mình cho nhà sản xuất với một mức giá được đảm bảo. Nhờ đó, họ có thể chấp nhận được mức giá cao của các smartphone flagship mới nhất, hoặc giảm bớt phần nào khoản chi phí cần trả cho chiếc điện thoại tiếp theo.”Các khu vực có doanh số smartphone tân trang cao nhất là Mỹ và Châu Âu, còn thị trường tăng trưởng nhanh nhất đối với smartphone tân trang là Châu Phi, Đông Nam Á và Ấn Độ.