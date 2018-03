Tội Với Dân Tộc: Tiến Sĩ Tràn Lan

Hệ thống Đại Học Việt Nam phải chịu trách nhiệm với lịch sử, với đất nước về việc đào tạo tiến sĩ tràn lan thời gian qua.Đó là lời của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.Báo Người Lao Động ghi rằng trong buổi giới thiệu dự án "Quy trình cải tiến chất lượng quản trị đại học" diễn ra chiều 15-3 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP SG, PGS-TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP SG đã thẳng thắn nhận xét về thực trạng của đào tạo tiến sĩ hiện nay ở Việt Nam. Cụ thể, khi nêu kế hoạch chiến lược 2016-2020 của trường, PGS-TS Võ Văn Sen cho biết về đào tạo sau ĐH, trong những năm tới, nhà trường hạn chế số lượng đồng thời nâng cao chất lượng. Theo ông, nước ta cần cải tiến lại công tác đào tạo tiến sĩ. Đây cũng là khâu yếu kém của giáo dục Việt Nam mà thời gian qua, cả nước cũng đã mổ xẻ, đánh giá.Bản tin NLĐ ghi lời PGS-TS Võ Văn Sen:"Về đào tạo cử nhân, ở nhiều ngành, nước ta có thể sánh ngang với các nước Đông Nam Á nhưng về tiến sĩ thì không thể so sánh với ai được. Ngoại trừ một số cá nhân xuất sắc, còn lại có thể nói đa số tiến sĩ nước ta chất lượng kém hơn so với thế giới. Do đó, ĐH Việt Nam phải chịu trách nhiệm với lịch sử, với đất nước về đào tạo sau ĐH."Ông cho biết đào tạo tiến sĩ yếu kém tràn lan là có lỗi với lịch sử, đất nước.Qua đây, PGS cũng thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của trường mình cũng như một số trường ĐH khoa học xã hội trong nước, đó là về nghiên cứu khoa học với số lượng công bố quốc tế không nhiều. Theo ông, giảng viên Việt Nam hiện nay chưa quen với các công bố quốc tế. "Đó là cái yếu chung và chúng ta là một trường hợp yếu điển hình: Là ĐH lớn nhưng chuẩn về công bố khoa học rất thấp. So với các trường ĐH trong nước, trường chúng ta mạnh nhưng so với thế giới, chúng ta chưa là gì cả", PGS thừa nhận. Do đó, ông đặt ra mục tiêu năm 2020 cần cải thiện nghiên cứu khoa học và đổi mới việc đào tạo tiến sĩ. Đồng thời, PGS Võ Văn Sen cũng nhìn nhận hiện nay, văn hóa chất lượng chưa được xây dựng rõ nét, chưa trở thành niềm tin, tinh thần trong trường ĐH, đa số làm cho xong, cho có.Báo Người Lao Động cũng ghi lời ông nêu khó khăn lớn nhất của trường hiện là kinh phí. Hiện học phí của trường so với ĐH thế giới vô cùng thấp, ở khoảng dưới 300 USD/Năm, chỉ cao hơn Ấn Độ 1,2 USD. Thời gian tới, trường sẽ phấn đấu chuyển sang tự chủ tài chính có kiểm soát với hy vọng nâng học phí lên 3-5 lần. "Thậm chí nếu tự chủ và tăng học phí lên 5 lần, học phí của trường cũng chỉ ở mức 1.500 USD, vẫn thấp", ông nói.Do đó, thời gian tới, trường chú tâm phát triển dịch vụ khoa học nhằm đẩy mức chi từ dịch vụ khoa học lên khoảng 50% (hiện nay chỉ 12-15%), giảm mức chi từ học phí. "Để giải quyết bài toán tiến lên thành trường hàng đầu châu Á, chúng ta cần làm sao để có tiền thật nhanh, thật nhiều nhưng với điều kiện hợp pháp", PGS cho biết.Cũng nên nhắc tới một bản tin của báo Lao Động trong đó cho biết có nhiều trường hợp chỉ “vào học” tám ngày là có văn bằng Tiến sĩ.Bản tin LĐ viết:“...8 ngày thành tiến sĩ. Chuyện này quá thường khi thực tiễn cho thấy có những tiến sĩ Việt đào tạo tại Mỹ một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết. Điều đáng nói nhất trong trường hợp này là vị “tiến sĩ” nọ không phải là một quan chức mà lại là một giảng viên, lấy bằng ngành giảng dạy tiếng Anh.”