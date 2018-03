Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ Tân Niên

Tân xuân Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Hội Trường Đài truyền Hình VNA. TV vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2018 Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Tân Niên Mừng Xuân Di Lặc Mậu Tuất – 2018, hằng trăm Huynh Trưởng các cấp, các em Gia Đình Phật Tử và Phụ Huynh tham dự.Quan khách co qúy nhân sĩ Ông Võ Văn Bằng, ông Lê Quang Dật, Giáo Sư Vân Bằng, LS. Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Thầy Vũ Hoàng, Chủ Tịch Các Trung Tâm Việt Ngữ và phái đoàn, BS. Jacqueline Trịnh Ôn, Phụ tá TNS Janet Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân…..Trước khi vào lẽ chính thức, một bữa cơm trưa ân tình do ban tổ chức khỏan đãi với nhiều món ăn quê hương thật đậm đà hương vị ngày Tết.Điều hợp chương trình các Huynh Trưởng Phan Thành Kinh, Nguyễn Văn Hiệp.Trước giờ khai mạc, Ban tổ chức mời các vị vào Ban Giám Khảo gồm có: Tâm Hòa Lê Quang Dật, Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, Tâm Chánh Võ Văn Bằng, Giáo Sư Vân Bằng, BS.Jacqueline Trịnh Ôn, Diễm Xuân, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy.Nghi thức khai mạc bắt đầu với lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, Sen Trắng và phút mặc niệm do các em Gia Đình Phật tử phụ trách.Sau đó Huynh Trưởng Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, qúy Huynh Trưởng, các em Gia Đình Phật Tử, cùng qúy đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông, nhân dịp đầu Xuân Cô chúc mọi người vui hưởng một mùa Xuân Di Lặc Thân Tâm Thường An Lạc.Tiếp theo Huấn Từ của Huynh Trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức lên chào mừng, chúc Tết tất cả mọi người tham dự, trong lời Huấn Từ Huynh Trưởng Lê Minh Thi đã ca ngợi tinh thần dấn thân của các Anh Chị em Huynh Trưởng, các vị phụ huynh và các em GĐPT đã cố gắng hết sức để duy trì sinh hoạt và phát triển Gia Đình Phật Tử càng ngày lớn mạnh, hầu góp phần xây dựng một xã hội an bình hạnh phúc.Sau đó là phần phát biểu của qúy quan khách, trong lời phát biểu LS Nguyễn Quốc Lân đã hết sức ca ngợi tinh thần dấn thân của các anh chị huynh trưởng trong phong trào giáo dục Thanh Thiếu Niên tại hải ngoại, LS Lân cũng đã cho biết, song song với các phong trào như Hướng Đạo, Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo.. . Gia Đình Phật tử cũng là một tổ chức giáo dục có hệ thống nhằm đào tạo các em có cuộc sống lành mạnh, có chí hướng phục vụ hầu góp phần xây dựng một xã hội an bình, hạnh phúc.Tiếp theo Htr. Tâm Hòa Lê Quang Dật, đại diện Ban Giám Khảo lên có đôi lời cảm từ gởi đến các em dự thi và chúc Tết đến tất cả mọi người.Cuộc thi đua bắt đầu với các tiết mục như: thi Múa Lân, có các đoàn Lân Hoa Nghiêm, Huệ Quang, Chánh Kiến.. . Thi áo dài Lam, Lễ phục Nam, Thi Văn Nghệ, Thi áo dài tự chọn, trả lời những câu hỏi.. .Xen lẫn chương trình có phần đọc sớ Táo Quân, xổ số lấy hên đầu Xuân, và phần văn nghệ do các em Gia Đình Phật Tử các chùa như: Bồ Đề, Liên Hoa, Chánh Trí, Hoa Nghiêm, Chánh Pháp, Thiền Quang, Viên Quang, Huệ Quang, trình diễn thật xuất sắc trong tinh thần thi đua văn nghệ.Buổi tiệc mừng Xuân kết thúc sau phần trao giải cho những đơn vị và cá nhân trúng thưởng.Các em chia tay nhau trong niềm vui của ngày Tết thật ấm áp tình thân của màu áo Lam thân thương dưới những mái chùa cùng về đây hội ngộ mừng Xuân Di Lặc 2018.