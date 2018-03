Pháp Luân, Minh Hạnh, Úc-ASEAN, Hun Sen...

Xuân NiệmTrong khi chính phủ Hoa Kỳ vinh danh chị Đỗ Thị Minh Hạnh, chính phủ Trung Quốc bắt tín đồ Pháp Luân Công của Việt Nam... Thế giới quả nhiên là đầy gian nan.Bản tin RFA kể: Học viên Pháp Luân Công Việt bị Trung Quốc bắt giam...Một học viên Pháp Luân Công người Việt gốc Hoa tên Phạm Thị Thu Trang sang Trung Quốc phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công đã bị công an Trung Quốc bắt giữ vào ngày 15/12/2017.Đến nay đã hơn ba tháng, thông tin mới nhất cho biết chị Phạm Thị Thu Trang vẫn đang bị giam giữ tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Gia đình nạn nhân gửi thư đến các cơ quan ngôn luận nhờ lên tiếng và yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thả chị Trang được an toàn về Việt Nam.Trong khi đó, bản tin VOA kể: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14/3 xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh là “anh hùng nhân quyền” nhân tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ các nước.Trang thông tin của Phòng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết: “Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập Phong trào Lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt Nam.”Trích dẫn trang này, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Mary Tarnowka viết trên Facebook rằng bà Minh Hạnh đã phải “chịu 4 năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động.”Bản tin RFI ghi nhận: Indonesia gợi ý Úc gia nhập ASEAN, Canberra tỏ ý sẵn sàng...Trước cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN-Úc, ngày 15/03/2018, tổng thống Indonesia Joko Widodo tỏ ý ủng hộ việc Úc có thể gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thủ tướng Úc cho biết sẵn sàng thảo luận vấn đề trên.Bản tin BBC kể: Hun Sen nói ông nghi ngờ sự trung thành của Việt Nam, sau khi có thông tin các quan chức ngoại giao Việt Nam nhiều lần gặp gỡ đối thủ chính trị của ông, theo truyền thông Campuchia.Hun Sen nói một cách giận dữ hôm 14/3, rằng: "Tôi sẽ hỏi những người bạn Việt Nam, liệu họ có thật sự trung thành với tôi và Campuchia hay không."Theo tờ Phnom Penh Post, hôm 12/3, bắt đầu xuất hiện các thông tin cho thấy Sam Rainsy, cựu lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP), đã có các cuộc gặp bí mật với quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam vào 2003 và 2004.Có vẻ như Campuchia sẽ là cội rễ nhức nhối lâu dài của VN.Bản tin Afamily/Thời Đại kê chuyện Sài Gòn: Nghi trầm cảm, một nữ sinh năm 2 ĐHQG nhảy lầu ký túc xá tự tử.Trưa 15-3, Giám đốc KTX ĐHQG TP.SG cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc một nữ sinh nhảy từ tầng 8 xuống tầng 3 để tự tử trong khu vực ký túc xá.Báo Lao Động kể: Nhức nhối hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế ở Hà Nội...Vấn đề về hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế, việc cấp khống giấy khám sức khỏe được nhiều đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi tại phiên giải trình sáng 15.3.Đại biểu Vũ Mạnh Hải đặt câu hỏi tới Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về vấn đề có hiện tượng người dân không cần đến cơ sở y tế nhưng thông qua dịch vụ cò thì vẫn được cấp giấy khám sức khỏe. Vậy hiện tượng này có xảy ra ở các cơ sở y tế công lập không, trách nhiệm thuộc về ai?Bản tin VTV kể: Sở Xây dựng TP.SG cho biết, trong năm nay thành phố sẽ tháo dỡ 7 chung cư hư hỏng nghiêm trọng.7 chung cư hư hỏng nghiêm trọng sẽ được tháo dỡ và xây mới là: chung cư Cô giang, chung cư 11 Võ Văn Tần, chung cư 128 Hai Bà Trưng, chung Thanh Đa lô 4 và 6, chung cư Nguyễn Kim khu A, chung cư 350 Hoàng Văn Thụ, chung cư Nakyco.Báo Nông Nghiệp VN kê3: Đáng ngại tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động tại TP.SG ngày một gia tăng.Thời gian vừa qua, hàng trăm người dân xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) rời địa phương đi làm ăn xa, đặc biệt trong đó có nhiều trẻ em độ tuổi từ 12 - 17 bỏ nhà đi lao động tại TP.SG.Trong số người đi làm ăn xa ở xã Cư Pui, nhiều nhất là ở thôn Ea Uôl. Theo thống kê, hiện thôn có 21 người đi làm ăn ở Sài Gòn và 6 người đi làm ăn ở Trung Quốc (chủ yếu là người dân tộc Mông). Trong số những người đi làm ăn tại Sài Gòn có 11 trẻ em ở độ tuổi từ 12 - 17 tuổi. Những gia đình này đều thuộc diện hộ nghèo.Bản tin VOV kê chuyện tham nhũng Sài Gòn: Lợi dụng chức vụ được giao là Trưởng ban và là chủ 3 tài khoản của Ban bồi thường, Danh đã chỉ đạo Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định hơn 54,1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách rồi chiếm đoạt số tiền này…Cơ quan CSĐT Công an TP SG vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can: Thi Danh (61 tuổi, nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Duy Linh (37 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) cùng về tội “Tham ô tài sản”.Báo Pháp Luật Plus kể: Trong đơn gửi Báo PLVN, ông Nguyễn Văn Thạnh và ông Nguyễn Văn Khương (đều trú ở xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tố cáo bà Nguyễn Thị Phương — Giám đốc Cty TNHH Phương Giang Tâm (địa chỉ xóm Yêm, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân bằng hình thức giới thiệu, tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.