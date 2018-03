Thông Tin Thẩm Mỹ: Sunscreen Dùng Cho Da Dị Ứng

VB Ngọc Anh tổng hợpCó rất nhiều loại bán trên thị trường kem chống nắng dành riêng cho da dị ứng.Da dị ứng thường hay bị ửng đỏ, nhậy cảm với ánh sáng mặt trời, phấn hoa, bụi bặm, và hóa chất, thường bị mụn, vì vậy cần chọn lựa loại kem đặc biệt hơn da bình thường, da khô hay da dầu. Xin giới thiệu những hiệu kem tốt, dễ mua ngoài thị trường ở những quầy bán kem phấn trang điểm.-EltaMD UV Clear SPF 46: là loại kem có độ chống nắng 46, làm dịu và bảo vệ da nhậy cảm, da dễ bị mụn trứng cá, da hay sưng, đỏ. Kem nầy có nhiều công dụng tốt cho da mụn dậy thì nhờ trong thành phần chế tạo có chất Niacinamide, có thể giúp giảm mụn, nếu bạn dùng liên tục trong tám tuần lễ. Kem nầy cũng giúp trị sẹo mụn. Kem không mùi, không chứa paraben và không gây dị ứng. Giá khoảng 23$.-Australian Gold Sunscreen, Mineral Lotion, Broad Spectrum SPF 50 - 3 fl oz, có độ chống nắng 50, rất nhẹ, không thấm nước, không chứa PABA, dùng cho da nhậy cảm, giá khoảng 14$.- Drunk Elephant Umbra Tinte Physical Daily Defense Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 2 oz/ 60 mL. Có màu, công dụng bảo vệ da chống cả hai tia tử ngoại và hồng ngoại (UVA/UVB) với độ chống nắng là 30. Giá khoảng 36$.-Neutrogena Sensitive Skin Sunscreen Broad Spectrum SPF 60+, 3 Fl. OzCó độ chống nắng khá cao là 60, không chứa PABA, không mùi, không thấm nước, giá khoảng 8$ cho túp 3oz.-Aveeno Baby Continuous Protection Sensitive Skin Lotion Zinc Oxide Sunscreen With Broad Spectrum SPF 50, 3 Fl. Oz. Với giá khoảng 11$, hiệu kem nầy có độ chống nắng tới 50, rất nhẹ, chống nước, dùng cho da dị ứng và da trẻ em đều tốt.- Paula's Choice Skin Recovery Daily Moisturizing Lotion SPF 30 Mineral Sunscreen for Dry and Sensitive Skin - 2 oz. Giá khoảng 29$ cho túp 2 oz. có thể dùng kem lót trước khi trang điểm, dùng cho da khô rất tốt vì chứa nhiều chất dưỡng ẩm, giúp da giữ nước, chống vết nhăn do da khô.-Eucerin Sun Allergy Protection SPF 50+ -150ml. Có độ chống nắng cao 50, giá khoảng 17$, dành cho da bị dị ứng.-MD Skin Care Instant Radiance Sun Defense Sunscreen Broad Spectrum SPF, giá khoảng 42$ , túp 1.7oz. , không chứa PABA, dùng cho da dị ứng, giúp da tươi sáng, rất tốt.-Kiehl's Since 1851 Dermatologist Solutions Super Fluid Uv Mineral Defense Broad Spectrum Spf 50+, 1.7-oz. 100% mineral-base, rất nhẹ, có thêm màu, không chứa PABA, không mùi, rất ít hóa chất, dùng hoàn hão trên da dị ứng, giá khoảng 38$ túp 1.7oz.VB Ngọc Anh tổng hợp