Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Nhổ Lông Bằng Tia ‘Laser’

VB Ngọc AnhNhổ lông bằng tia laser có thể là cách tốn kém nhưng hiệu quả để loại bỏ những sợi lông không muốn bị cạo, cắt tỉa hoặc dùng sáp. Tuy nhiên, chi tiêu hàng ngàn đồng chưa phải luôn luôn bảo đảm những sợi lông vĩnh viễn không mọc lại nữa.Dưới đây, vài bác sĩ chuyên trị bịnh ngoài da cho chúng ta biết khái quát phương pháp làm, chi phí và thời gian chữa trị.Loại bỏ lông bằng Laser như thế nào?Tiến sĩ Robyn Gmyrek, làm việc ở Viện chuyên trị bịnh ngoài da ở New York, Laser Union Square cho biết, “Tia Laser khi chiếu trực tiếp vào nang tóc, bị thu hút bởi sắc tố của tóc. Tia này tạo ra nhiệt ở giữa nang lông và phá hủy tế bào gốc, như vậy, sợi lông sẽ không mọc trở lại”.Gmyrek giải thích rằng chu kỳ của sợi lông mọc ra từ 4 tới 6 tuần, do vậy, phương pháp nầy cần phải kéo dài đủ 6 tuần để tiêu hủy tất cả tế bào mới.Bà nói: "Khi lông đang ở trong một phần của chu kỳ, nó không thể hấp thụ đủ ánh sáng laser hoặc tạo ra đủ nhiệt để phá hủy tế bào. Điều này có nghĩa là bạn phải laser nhiều lần - thường là khoảng 6 buổi - để loại bỏ hoàn toàn nang lông".Điều trị tốn kémChi phí điều trị, phương pháp và kết quả phụ thuộc vào loại da của mỗi người, độ dày của tóc và chỗ cần làm laser.Cho dù bạn đang điều trị chỗ nào đi nữa, phương pháp điều trị phải là 6 tuần để đạt được kết quả 80%. Bà nói: "Chỗ nhỏ như môi trên có giá từ 150 đến 250 đô la mỗi lần, trong khi bikini, bikini Brazil và các vùng da lớn hơn như chân và lưng có thể có giá 500, 700 đô la và 1.200 đô la mỗi lần chữa trị. Hãy nhớ rằng chữa trị cho môi trên chỉ là chỗ nhỏ mất vài phút, trong khi chỗ da rộng hơn mỗi lần lần làm mất cả tiếng đồng hồ."Phương pháp dùng tia Laser không phải có thể áp dụng cho tất cả mọi loại da.Các bác sĩ cho biết dùng tia Laser trên da nâu, da đen, lông màu đậm, dầy, đều có kết quả tốt đẹp. Những người có lông màu đỏ, vàng, vàng dâu, lông sợi mỏng sẽ chậm có kết quả hơn."Đó là vì trong nang lông không có đủ sắc tố để thu hút ánh sáng laser. Nếu không đủ ánh sáng laser được hấp thụ, thì nhiệt sinh ra quá yếu để phá hủy nang lông và sự điều trị sẽ không thành công ", bác sĩ Gmyrek giải thích. Đối với những người không thể dùng phương pháp laser, cô đề nghị phương pháp dùng điện (Electrolysis)."Một dụng cụ điện với tần sóng ngắn sẽ hủy hoại sự phát triển của lông, sau khi một thăm dò nhỏ được đặt trong nang lông," cô nói. "Dòng điện được coi là phương pháp loại bỏ lông vĩnh viễn, vì nó phá hủy nang lông. Phương pháp nầy cần thời gian lâu hơn".Phương pháp Laser có kết quả tốt đẹp khi áp dụng cho những người có màu da đậm, tuy nhiên nên cẩn thận. Theo bác sĩ Hooman Khorasani, trưởng khoa chuyên trị da và giải phẫu thẩm mỹ tại Trường Y Icahn thuộc Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York."Có một loại laser gọi là Nd: Yay an toàn hơn khi sử dụng trong các loại da màu đậm", cô nói. "Các bệnh nhân có da màu đậm nên thận trọng, đi khám bác sĩ có kinh nghiệm và làm thử bằng laser trước khi làm trên vùng da rộng, vì có thể bị đổi màu da sau khi chữa trị."Xóa lông bằng laser không phải luôn luôn vĩnh viễn.Tiến sĩ Wright Jones, bác sĩ thẩm mỹ và là người sáng lập của Giải phẫu Thẩm mỹ Muse ở Atlanta, nói rằng: "Không thể loại bỏ vĩnh viễn mọi nang lông vì sự phát triển của lông xảy ra theo nhiều giai đoạn và có thể bị ảnh hưởng bởi các kích tố hay thuốc men.Khorasani nói rằng tẩy lông bằng laser thường có kết quả 80-90%."Sẽ có một ít lông có thể mọc trở lại", ông nói.Tìm đúng nơi chuyên nghiệpYếu tố quan trọng nhất khi muốn làm loại bỏ lông bằng tia laser là tìm ra bác sĩ phù hợp với cá nhân bạn, một nơi chuyên nghiệp, hiểu biết và chữa trị theo đúng từng loại da và màu da, BS Wright nói.Việc tẩy lông bằng Laser có thể gây nguy hiểm nếu thiếu kinh nghiệm. Cần được thực hiện bởi bác sĩ da chuyên nghiệp, được đào tạo sử dụng Lasers và có kiến thức về cấu trúc của tế bào da.Sự làm việc thiếu cẩn trọng và chuyên nghiệp có thể để lại vết sẹo, làm gia tăng sắc tố hay hypopigmentation.Hãy chắc chắn tìm đúng chỗ trước khi làm Laser.VB Ngọc Anh, theo tài liệu HuffPost