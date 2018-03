Trump Từng Gửi Thư Xin Xây Tháp Ở Nga

WASHINGTON -- Công tố đặc biệt Robert Mueller đã gửi trát tòa đòi xem hô sơ kinh doanh của Trump Organization, và điều này có vẻ đã cán lên lằn mực đỏ giới hạn mà Tổng Thống Donald Trump đã nói từ lâu.Báo New York Times đưa ra bản tin, nói rằng Mueller đòi đưa xem các hồ sơ bao gồm cả các hô sơ liên hệ giữa kinh doanh của Trump và Nga.Trump trước đó đã cảnh cáo là ông không muốn Mueller đaò sâu vào kinh doanh của dòng họ Trump.Nguồn tin của báo New York Times nói rằng Mueller đã phỏng vấn các nhân chứng mới đây về một thương lượng địa ốc đưa ra năm 2015 bởi một phụ tá kinh doanh của Trump.Người phụ tá ẩn danh này đã gửi email tới luật sư của Trump nói rằng bản thân ông có liên hệ tới Tổng Thông Nga Vladimir Putin và gợi ý sẽ xây một tòa tháp Trump Tower ở Moscow nhằm thúc đẩy cuộc vận động tranh cử của Trump.Trump đã ký một lá thư "letter of intent" (thư bày tỏ ý định) cho dự án cùng năm đó, và đã nói với Luật sư Cohen về thư đó hơn một lần, theo báo New York Times.