Công Chức Bạch Ốc: Không Biết Lúc Nào Bị Mất Việc; Không Khí Ở Bạch Ốc: Chia Rẽ, Không Tin Cậy, Không Định Hướng; Cố Vấn McMaster, Chánh Văn Phòng Kelly Có Thể Sắp Bị Sa Thải

WASHINGTON - Bạch Ốc được mô tả là môi trường làm việc độc hại nhất hành tinh, đặc biệt tại West Wing, theo tin Axios – viên chức tiết lộ “Thời kỳ khó khăn thường đem lại sự đoàn kết, nhưng nay là không khí chia rẽ - không có lãnh đạo, không tin cậy, không định hướng”.Viên chức than thở “Bạn có muốn mỗi ngày đến sở mà không biết khi nào công việc của mình bị phá hủy không có giải thích?”.Nhân viên trong ban tham mưu tại West Wing phỏng đoán 1 số nhân vật sắp bị thay thế.Tiếp theo quyết định cách chức bất ngờ bộ trưởng Tillerson, các viên chức mô tả mơ hồ số phận chờ đợi các phụ tá gây khó chịu TT Trump, như chánh văn phòng John Kelly, bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster.Tuy các đồn đãi về bất đồng giữa Trump với Tillerson đã phát sinh từ nhiều tháng, nhưng cư xử của Trump với Tillerson là sự bất ngờ.Cùng trong tháng này, cố vấn kinh tế Gary Cohn đã từ chức.Với cố vấn an ninh McMaster, khi nhà báo hỏi về tư thế của ông, ông chỉ trả lời “Tôi vẫn ngồi đây”.Nhưng, ngoài vụ sa thải phụ tá riêng là ông John McEntter bị áp giải ra ngoài, không đuợc trở lại lấy tư trang, là sự kiện thô bạo, ông Trump cũng tống khứ 1 phụ tá của đệ nhất phu nhân Melania.Có tin: sau vụ tai tiếng xoay quanh cựu phụ tá Rob Porter, chánh văn phòng Kelly là “radar của TT”, áp dụng các biện pháp chặt chẽ với khai thông an ninh – tiến trình này đã hạ thấp quy chế khai thông an ninh của Jared Kushner, con rể làm cố vấn TT.Cố vấn an ninh quốc gia là Tướng H.R. McMaster có thể là nhân vật mặt tiền trong đợt sa thải của TT Trump đang diễn ra tại Bạch Ốc, theo Fox News sáng Thứ Năm - đó là tin đồn về các diễn biến mới nhất trong “cuộc tắm máu”.Các nguồn tin mô tả khả năng sa thải ông McMaster là “hiển hiện”, và người thay thế đuợc trông đợi là ông John Bolton, nguyên ĐS Hoa Kỳ tại LHQ.Trong thời gian qua, đã có lúc cố vấn McMaster dọa từ chức. Hôm Thứ Ba, khi nhà báo hỏi về tư thế hiện nay của ông, cố vấn McMaster đáp “Tôi vẫn ngồi đây”.Có tin TT Trump đã gặp ông Bolton và nói ông ấy có vai trò để làm tại Bạch Ốc – ông Trump báo trước “Sẽ gọi nay mai”.5, 6 cơ sở truyền thông cho biết thêm: bộ trưởng cựu chiến binh David Shulkin đang trong tầm nhắm của TT tỉ phú vì hàng loạt tai tiếng liên quan với Bộ cựu chiến binh. Tin đồn này phát sinh từ bộ trưởng môi trường Rick Perry – ông Perry chối cãi và khẳng định bằng lòng với sự phục vụ ở địa vị hiện tại.Các tin đồn về “thay ngựa” cũng nói tới chánh văn phòng John Kelly và bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions.Twiiter của TT Trump viết lúc 4 giờ 11 phút sáng Thứ Tư xác nhận: bình luận gia kiêm kinh tế gia Larry Kudlow đuợc giao chức giám đốc HĐ kinh tế tại Bạch Ốc, và trưởng cố vấn kinh tế của TT – ông Trump cho hay: với cố vân Kudlow, Hoa Kỳ sẽ thấy nhiều năm thành công kinh tế tài chính, thuế suất thấp và canh tân vô song, thương mại công bằng và mở rộng lực luợng lao động sản xuất dẫn đuờng.1 ngày trước, nhiều cơ sở truyền thông đã đưa tin về ông Kudlow, và NPR xác nhận “Ông Kudlow nhận lời”.1 bài viết về cách tuyển chọn nhân sự của New York Times ghi: Trump thích các cá nhân lớn, truyền hình, thị trường chứng khoán và sự trung thành – ông Kudlow, là bình luận gia truyền hình CNBC đuợc chấm sau khi ông Trump kiểm tra các điểm kể trên.Trong khi đó, các nghị sĩ đứng đầu ủy ban tình báo Thượng Viện đang cân nhắc khả năng chấp nhận bà Gina Haspel là giám đốc CIA đuợc TT Trump đề cử.Nghị sĩ Mark Warner nói “có 1 số vấn đề nghiêm trọng về vai trò của bà này trong quá khứ” và chủ tịch Richard Burr tuyên bố “Có giới hạn với các đề tài có thể tiết lộ” khi nhà báo hỏi về khả năng công bố hồ sơ CIA xoay quanh vai trò của bà Haspel trong các chương trình thẩm vấn thời Bush.CNN tin rằng tiến trình đối diện ứng viên Haspel là không trôi chảy.Bà Haspel từng giám sát hoạt động tra tấn tù tình nghi khủng bố trong trại giam mật của CIA ở Thái Lan – ít nhất 1 trong 2 người tù bị trấn nước 83 lần trong 1 tháng.