Ảnh Nóng, Phạt Nga, Việt-Úc, Tướng Vĩnh, Mãi Lộ...

Xuân NiệmPhải có luật nghiêm khắc hơn đối với những người tung ảnh nóng để hạ nhục người khác... vì đời người phụ nữ vẫn cần có những góc tối để che giấu, để tìm cơ hội tự làm mới cuộc đời. Nhưng chỉ cần một tấm ảnh nóng đưa lên mạng, là có thể bít đường tương lai của phụ nư4ữ liên hệ...Báo Đất Việt kể chuyện Thanh Hóa: Nữ giáo viên mầm non kêu cứu vì bị tung “ảnh nóng” lên mạng xã hội.Thời gian gần đây, trang Facebook cá nhân của chị L.T.D, giáo viên Trường Mầm non Sơn Điện (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) liên tục bị kết nối với một tài khoản Facebook khác đăng kèm những bức ảnh mô tả cảnh “giường chiếu” của cô D. Đặc biệt, Facebook này còn có những lời lẽ xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của cô D.Bản tin BBC kể: Hoa Kỳ vừa áp dụng lệnh trừng phạt đối với 19 người Nga, cáo buộc họ can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 và tiến hành các cuộc tấn công mạng.Trong số này, có 13 cá nhân bị Cố vấn Đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller truy tố hồi tháng trước.Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin nói những người Nga này đã tiến hành "tấn công mạng mang tính phá hoại và xâm nhập nhắm vào các cơ sở hạ tầng chủ chốt."Bản tin RFI kể: Nhân dịp thủ tướng CS Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công du Úc và tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Úc, vào hôm nay, 15/03/2018, tại Canberra, lãnh đạo hai nước đã chính thức ký kết bản tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên hàng đối tác chiến lược.Bản tin VOA kể: Công an tỉnh Phú Thọ “đã làm việc” với trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để “làm rõ thông tin trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng”, theo báo chí trong nước.Tờ VnExpress hôm 15/3 dẫn lời một nguồn tin có thẩm quyền ở Phú Thọ, một trong những nơi phát hiện vụ đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, cho biết rằng cơ quan điều tra đã tới nhà riêng của ông Vĩnh, 63 tuổi, ở Nam Định để “làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước khi ông còn làm Tổng cục trưởng”.Nguồn tin này được trích lời nói thêm rằng việc xác minh đối với cựu quan chức công an từng chỉ đạo nhiều chuyên án lớn ở Việt Nam là “quy trình hết sức bình thường”.Trên Facebook, luật sư Lê Hòa thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bình luận rằng ông Vĩnh phải gặp cơ quan điều tra vì ông Hóa có thể đã "khai tuốt".Bản tin Infonet kể: Công an Hà Nội xác định có CSGT nhận mãi lộ, tạm đình chỉ 20 người...Công an TP Hà Nội bước đầu đã xác định CSGT có liên quan đến việc nhận mãi lộ như clip báo chí đưa tin và tạm đình chỉ 20 cán bộ, chiến sỹ CSGT liên quan để phục vụ xác minh, làm rõ.Bản tin VTV kể: Trong khuôn khổ diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam vừa được tổ chức vào ngày 14/3 tại Hà Nội, VECOM đã chính thức công bố Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2018.Theo đó, TP. SG tiếp tục là địa phương có Chỉ số thương mại điện tử cao nhất cả nước với số điểm tổng hợp là 82.1 điểm... Xếp sau TP. SG là TP. Hà Nội với điểm tổng hợp đạt 79.8 điểm... Vị trí thứ 3 khá bất ngờ khi thuộc về TP. Hải Phòng chứ không phải TP. Đà Nẵng như nhiều người nghĩ. Thành phố biển miền Trung này và thành phố Bình Dương lần lượt chia nhau 2 vị trí xếp sau Hải Phòng.Báo Tuổi Trẻ kê: Nhà ăn chay Nhất Tâm (quận 7, TP.SG) "bán" bữa trưa cho tất cả với giá 0 đồng. Với tinh thần thiện nguyện, nhà ăn đặt mục tiêu phục vụ 400 phần ăn mỗi ngày.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Ngày 14/3, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh hai người mặc đồng phục của một xí nghiệp xe buýt tại Hà Nội lao tới đấm liên tiếp vào đầu một người đàn ông. Tiếp đó, nam thanh niên mặc đồng phục của xe buýt lấy viên gạch ở ven đường lao đến định đập vào đầu người đàn ông trung niên nhưng được người dân can ngăn.Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra khi người đàn ông lái xe tải va chạm với xe buýt tuyến 106 của xí nghiệp Bus Thăng Long.Báo Dân Trí kể: Giá rẻ, cộng với việc rất khó tiêu thụ nên người nông dân ở xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) buộc phải vứt bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng đang đến độ thu hoạch trên những thửa ruộng của họ, chấp nhận chịu lỗ hàng chục triệu đồng để dọn ruộng cho canh tác loại hoa màu khác với hi vọng cứu vốn.Bản tin Báo Đất Việt/Người Lao Động kể: Người Trung Quốc núp bóng người Việt lập vi bằng gom đất.Nhiều người Trung Quốc tìm mọi cách bám trụ lại Nha Trang nên đã núp bóng người Việt Nam nhờ đứng tên mua đất thông qua vi bằng Thừa phát lại.Trước tình trạng này, Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ không làm việc với tất cả trường hợp người Trung Quốc liên quan đến việc mua bán bất động sản tại Nha Trang.Bản tin TTXVN kể: Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã bắt quả tang Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt, đóng tại tiểu khu 163B, xã Xuân Trường (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chôn trái phép khoảng 40.000 tấn chất thải rắn.Từ nguồn tin của trinh sát, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường đã bất ngờ kiểm tra hành chính Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường năng lượng xanh làm chủ sở hữu, vận hành nhà máy.