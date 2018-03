Nơi Hạnh Phúc Nhất: Mỹ Thứ 18, VN Thứ 95

WASHINGTON -- Nơi hạnh phúc nhất trên thế giới để cư ngụ?Một bản nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc trả lời rằng đó là Phần Lan (Finland).Năm nay, Phần Lan thay thế Na Uy để trở thành quôc gia đứng đầu thế giới về hạnh phúc, theo nghiên cứu thường niên LHQ dày 172 trang.Hạnh phúc sau Phần Lan là: Na Uy (Norway), Đan Mạch (Denmark), Iceland và Thụy Sĩ (Switzerland).Kế tiếp, thêm 5 quốc gia cho tròn 10 quốc gia hạnh phúc nhất để cư ngụ:- Hòa Lan,- Canada,- Tân Tây Lan (New Zealand),- Thụy Điển (Sweden)- và Úc châu (Australia).Cuộc nghiên cứu này đưa ra trước vài ngày đối với Ngaà Hạng Phúc Thế Giới LHQ hôm 20/3/2018, khi chấm điểm 156 quốc gia.Bản tin VOA ghi rằng Hoa Kỳ xuống hạng 18 so với hạng 14 hồi năm ngoái.Tại Đông Á, Singapore đứng hạng 34, Nhật Bản hạng 54, Hàn Quốc xếp hạng 57, Hong Kong ở vị trí thứ 76 và Trung Quốc hạng 86.Đài Loan là nước hạnh phúc nhất ở Đông Á và xếp hạng 26 trên thế giới.Phúc trình công bố ngày 14/3 so sánh mức hạnh phúc của 156 quốc gia, đánh giá những yếu tố trong đó có tuổi thọ trung bình, hỗ trợ xã hội và tham nhũng.Những yếu tố khác cũng được cân nhắc bao gồm lợi tức, đời sống khỏe mạnh, sự tự do, và lòng tin.Các quốc gia đứng chót bảng là Burundi. Nước Cộng hòa Trung Phi xếp thứ 155 và Nam Sudan hạng 154.Bản tin VOA ghi rằng: Việt Nam đứng thứ 95 trên danh sách.