Anh Đuổi 23 Nhà Ngoại Giao Nga Vì Vụ Điệp Viên Skripal Bị Hạ Độc

LONDON - Nghi án ám sát cựu đại tá quân báo Nga Sergei Skripal và con gái tại Salisbury tuần qua được tin là 1 vụ giết người theo lệnh Điện Kremlin - chính quyền UK đang cân nhắc hàng loạt biện pháp trừng phạt.Thủ Tuớng Theresa May loan báo tại QH: sẽ đuổi về nước 23 viên chức ngoại giao Nga sau khi họp HĐ an ninh quốc gia về nhu cầu ứng phó.Trong lúc 2 cha con ông Skripal đang đuợc cứu chữa trong bệnh viện, UK tìm kiếm đồng minh chống lại các vi phạm của Nga liên quan với các quy ước quốc tế và hiệp ước cấm vũ khí hoá học.Cùng ngày Thứ Tư, UK hô hào HĐ Bảo An họp khẩn cấp – EU, NATO và Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng sát cánh với chính quyền May.Các trừng phạt đang đuợc tính toán gồm tịch thu tài sản viên chức Nga bị tố cáo lạm dụng nhân quyền và tấn công mạng.Người Anh cũng định tẩy chay giải World Cup sẽ tổ chức tại Nga trong muà hè này.Ngoài ra, cơ quan giám sát truyền thông Ofcom có thể xét lại giấy phép hoạt động của cơ sở truyền thanh truyền hình RT của Nga.Điện Kremlin khẳng định không liên quan và dọa trả đũa - Moscow cho biết sẽ trả lời các tố giác trong hạn 10 ngày. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố “UK cố tình liên can trong 1 chiến dịch bịa đặt chống lại Nga”.Tin mới nhất hôm Thứ Tư cho biết Thủ Tướng May đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.