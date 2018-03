1.6 Triệu Dân TQ Chết/Năm Vì Ô Nhiễm; TQ: Nỗ Lực Giảm Ô Nhiễm Không Khí 4 Năm Qua Thành Công

BEIJING - Cuộc khảo sát của University of Chicago xác nhận: nỗ lực giảm ô nhiễm không khí tại Hoa Lục thành công trong 4 năm qua.Phúc trình tựa đề “China is winning its war against lollution” cho hay ô nhiễm không khí giảm mạnh tại các thành phố đông dân, dựa trên dữ kiện thu thập từ hơn 200 trạm đo khắp nước, theo tường thuật của thông tấn Xinhua.Giáo sư Michael Greenstone, giám đốc Energy Pilicy Institute thuộc University of Chicago, là trưởng đoàn nghiên cứu, tuyên bố “Tập trung hạt ô nhiễm PM 2.5 giảm 32% trong 4 năm qua, là đáng kể”. Vẫn theo lời giáo sư Greenstone, Hoa Lục sẽ thấy các điều kiện môi trường lành mạnh hơn.Thông tấn Nam Á là ANI xác nhận PM 2.5 giảm 35% tại thủ đô Beijing - tỉ lệ giảm PM 2.5 là 39% tại Shijiazhuang, thủ phủ tỉnh Hebei, và giảm 38% tại thành phố Baoding, là nơi ô nhiễm nhất nước năm 2015.Giáo sư Greenstone cũng cho biết: nhờ vậy, tuổi thọ của người Tàu có thể tăng trung bình 2.4 tuổi.Một cuộc khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận Berkeley Earth công bố hàng năm ghi: 1.6 triệu dân Hoa Lục chết hàng năm vì các bệnh là hậu quả của ô nhiễm.