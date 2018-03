2000 Trường Học Mỹ Biểu Tình Chống Súng

WASHINGTON - Phong trào vận động kiểm soát súng đưa học sinh và viên chức giáo dục của hơn 2000 trường khắp nước xuống đường tròn 1 tháng sau vụ nổ súng gây thiệt mạng 17 người tại trường Douglas.Tại Florida, học khu Broward chứng kiến hàng trăm học sinh và viên chức của trường Douglas di chuyển từ lớp học tới sân bóng bầu dục để tưởng niệm số nạn nhân bị giết bằng súng trường AR-15 hôm 14-2. Khi tuần hành tới Pine Trails Park, học sinh của các trường khác nhập đoàn.Hôm Thứ Ba, viên chức công tố loan báo ý định tìm kiếm án tử hình để trừng phạt hung thủ Nikolas Cruz 19 tuổi.Tại nhiều nơi khác, học sinh cũng bãi khóa để hưởng ứng – cuộc truy điệu 17 nạn nhân dự kiến kéo dài 17 phút nhưng trên thực tế là lâu hơn.Tại Manhattan (New York), hàng chục nguời tập trung phiá trước Trump Tower hô khẩu hiệu “Ngưng bạo động súng”.Tại thủ đô Washington, hàng trăm học sinh thuộc nhiều lứa tuổi tập trung bên ngoài Bạch Ốc xoay lưng vào toà nhà hành pháp – đoàn biểu tình này giuơng biểu ngữ lên án lập trường của Hội Súng (NRA) tuần hành tới trụ sở QH liên bang. Tại Capipol Hill, đoàn biểu tình hô hào các nhà lập pháp mạnh dạn đối đầu NRA và thay đổi luật súng.Nhà báo đưa tin: dân biểu DC Nancy Pelosi ra tiếp đoàn biểu tình và khẳng định “Enough is enough – đủ là đủ”.Với liên đoàn nhân quyền ACLU, học sinh biểu tình chống súng là đối tượng bảo vệ của tu chính án hiến pháp số 1 – luật sư của chi nhánh ACLU Maryland là bà Sonia Kumar tuyên bố “Học sinh không từ bỏ quyền quy định bởi tu chính án số 1 vì chúng đi qua cổng trường hàng ngày”.Cùng trong tháng này, phong trào March for Our Lives do học sinh trường Douglas tổ chức sẽ tuần hành tại thủ đô Washington. Hơn 700 cuộc tuần hành chống súng diễn ra tại nhiều nơi cùng lúc trong ngày 24-3, là kỷ niệm 19 năm vụ nổ súng tàn sát tại trường Columbine (Colorado). Ban tổ chức dự kiến thu hút nửa triệu người tại thủ đô Washington.