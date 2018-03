Cord Vandergriff: Chỉ Huy Mới Của Cảnh Sát Vùng East Westminster

Từ phải, Cựu Nghị Viên Westminster Tony Lâm và Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát phụ trách phía Đông Thành Phố Westminster Cord Vandergriff tại Tòa Soạn Việt Báo.(Photo VB)WESTMINSTER (VB) -- Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát phụ trách phía Đông của Thành Phố Westminster Cord Vandergriff cùng Cựu Nghị Viên Westmisnter Tony Lâm đã đến thăm Tòa Soạn Việt Báo vào sáng Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018.Ông Cord Vandergriff đã được thăng chức Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát phụ trách phía Đông của Thành Phố Westminster, cũng là khu vực chính của vùng Little Saigon, vào năm 2018, theo Cựu Nghị Viên Tony Lâm cho biết.Ông Cord Vandergriff cho biết rằng ông đã phục vụ tại Ty Cảnh Sát Westminter từ năm 1996, tức là hơn 21 năm.Được hỏi về tình hình an ninh trong khu vực phía Đông thành phố Westminster, ông Cord Vandergriff nói rằng tình hình an ninh vẫn ổn định. Ông cũng cho biết rằng dù ngày càng có nhiều người vô gia cư tụ về Westminster nhưng không ai vi phạm luật và làm xáo trộn an ninh. Ông cũng giải thích lý do tại sao có nhiều người vô gia cư về Westminster là bởi vì ở thành phố này có nhiều Phật tử có thiện tâm giúp đỡ những người nghèo khổ và vô gia cư.Theo dữ liệu tiểu sử của Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát phụ trách phía Đông Thành Phố Westminster Cord Vandergriff trên trang mạng của Ty Cảnh Sát Westminster, ông Cord Vandergriff đã phục vụ trong nhiều lãnh vực của ty cảnh sát như kiểm soát lưu thông, hành chánh, huấn luyện, và thành viên trong Tổ Đặc Vụ của Cảnh Sát (SWAT Team).Với sự phục vụ tận tình cho ty cảnh sát, ông Cord Vandergriff đã từng được vinh danh “Supervisor of the Year” vào năm 2014.Ông Cord Vandergriff đã tốt nghiệp Cử Nhân tại Đại Học Long Beach về ngành Quản Trị Công Cộng và tốt nghiệp Cao Học về Lãnh Đạo Tổ Chức từ Đại Học Gonzaga University. Ông đã từng làm giáo sư giảng dạy tại Trường Cảnh Sát Golden west College Police Academy trong suốt 18 năm qua.