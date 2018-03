Biểu Tình Là Bảo Vệ Cộng Đồng

Vi AnhĐối với người Việt không thể chấp nhận CS, không sống được với CS độc tài đảng trị toàn diện, phải bỏ nước ra đi, định cư ở nhiều nước trên thế giới. Mỹ là nơi lý tưởng để định cư. Nên ở Mỹ có một cộng đồng Việt hải ngoại cả hai triệu người, là một cộng đồng Việt lớn nhứt ở hải ngoại, chỉ sau cộng đồng người dân Việt quốc gia trong nước thôi. Mỹ có Little Saigon, người dân Việt trong ngoài nước thân thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải Ngoại.Hầu hết những phong trào đấu tranh chống CS và biểu dương chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền VN xuất phát từ đây. Như giương cao quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ của người Việt Quốc gia thời VN Cộng hoà phát khởi; đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền VN mạnh nhứt tại đây. Mỹ là quốc gia có 5 tiểu bang, hàng trăm thành phố, quận hạt chánh thức thừa nhận quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng, di sản của người Việt. Mỹ là nơi tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng CSVN đi đến đâu cũng bị người Việt biểu tình, thường phải vô cửa hông, ra cửa hậu.Và dĩ nhiên CSVN cũng dồn nỗ lực chống phá các cộng đồng người Việt ở Mỹ mà CSVN cáo giác là “trở ngại trung tâm trong bang giao Hà nội và Washington”. Nên CSVN chĩa mũi dùi lớn nhỏ, mở mặt trận tuyên truyền đen, trắng, xám chĩa vào người Mỹ gốc Việt.Nhưng các cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, quân dân cán chính của VN Cộng Hoà tại Mỹ luôn bẻ gãy âm mưu của CSVN. Dù CS có cả một Nghị quyết 36 và một mật quỹ rất lớn do Bộ Chánh Trị cấp để hoạt động tình báo lũng đoạn và móc nối, truyên truyền dân vận, địch vận, lôi kéo, chia rẽ tập thể người Việt mà Đảng Nhà Nước CSVN gọi là ‘lực lượng thù địch’. Nhưng suốt 42 năm qua, CSVN vẫn thất bại.Người Mỹ gốc Việt kiên trì đấu tranh, cương quyết chống CS và tay sai làm lợi cho CS. Đấu tranh sinh tồn, đấu tranh không khoan nhượng chống CS để bảo vệ với bất cứ giá nào cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Mỹ.Sau đây là những hành động tiêu biểu của CSVN và tay sai của chúng đánh phá các cộng đồng người Việt hải ngoại từ ngày Nghị Quyết 36 cua Bộ Chánh trị Đảng CSVN ban hành. Ngày Ô. Nguyễn minh Triết, Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội chủ Nghĩa VN công du Mỹ là ngày CS Hà nội phát pháo lịnh bắt đầu chiến dịch tấn công qui mô. Kể cả những ngày Tết thường là ngày người Việt hay kiêng cữ để an hưởng ba ngày xuân nhựt, CS Hà nội cũng không tha, không hưu chiến để yên cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. CSVN thường dùng tiền xâm nhập vào vùng trời, vùng đất tự do của người Mỹ gốc Việt.Tiêu biểu như CS cho truyền hình trực thuộc Đài Truyền hình trung ương của CSVN mướn băng tần phát hình trên nước Mỹ, tuyên truyền quốc ngoại nhưng không ai coi. Các chương trình, tin tức, nghị luận cũng nực mùi CS, một ngày chào cờ CS ba lần, dùng toàn “từ CS”, coi miễn phí mà chẳng ai coi, như của đài VTV4 của Hà nội; nên cũng thất bại.Còn dưới đất, CS Hà nội xâm nhập, chĩa mũi dùi vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt bằng nhiều hình thức, mà hình thức chánh yếu là công tác gián điệp chánh trị, ăn cắp bí mật, bản quyền kinh tế, khoa học, kỹ thuật của Mỹ. Tại thủ đô nước Mỹ, tân đại sứ CS Hà nội mời một số người Mỹ gốc Việt, trong đó có nhà báo. Ngoài miệng thì y nói họp báo. Nhưng bên trong y dùng kỹ thuật chánh trị có mặt của một số người Mỹ gốc Việt để tuyên truyền cộng đồng người Việt nghênh đón tân đại sứ. Nhưng cũng có người và nhà báo lén đi, không dám hỏi một câu, về lại tường thuật giọng điệu đọc thấy không khác tuyên truyền cho CS vậy.Cũng tại vùng thủ đô Washington DC, Cơ quan Di Trú Liên bang lật mặt nạ và truy tố 33 người gọi là nhà tu gốc Á châu đến Mỹ với hồ sơ giả mạo.Sau cùng, CS Hà nội tuy có bang giao, giao thương với Mỹ nhưng phải hoạt động trong phạm vi hiệp ước hai bên đã qui định, giải nghĩa chặt chẽ từng chữ, chớ không phải diễn dịch lỏng lẻo có lợi cho CSVN. Hoạt động mua chuộc, móc nối, kết nạp đảng viên CS hay làm lũng đoạn công đồng công dân Mỹ gốc Việt là trái luật. Hoạt động thu thuế ngầm, ăn cắp tài liệu kinh tế, chánh trị, khoa học kỹ thuật mà luật pháp Mỹ đánh giá là mật hay kín là phạm pháp. Luật pháp Mỹ vẫn xem gia nhập đảng Quốc xã và đảng CS là trái luật nhập tịch Mỹ; không khai trước khi vào quốc tịch Mỹ, phát giác ra là bội thệ; gia nhập sau khi thành công dân là trái luật.Sau cùng, muốn hay không muốn Mỹ là quê hương thứ hai của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS thế hệ thứ nhứt, và là nước nhà của những thế hệ Việt sau ở Mỹ. Nhiệm vụ bảo vệ quê hương là một nhiệm vụ thiêng liêng và luật định đối với công dân một đất nước. Ai thích CS thì cứ về VNCS mà ở với CS, Mỹ không cấm cản. Nhưng loạng choạng làm gián điệp ở Mỹ, thu tiền, thu thuế cho CS thì khó mà qua mắt và lưỡi gươm của Thần Công Lý Mỹ.Và người Mỹ gốc Việt hiện thời hơn 90% là công dân Mỹ, có quyền hạn và nghĩa vụ công dân Mỹ. Cái quyền thường sử dụng trong chánh trị đấu tranh là biểu tình. Cuộc biểu tình thường có quốc kỳ giương cao, khẩu hiệu hô to, biểu ngữ đeo hay cầm nói lên nguồn gốc người biểu tình và nguyện vọng của cuộc biểu tình. Biểu tình thì có la ó, hoan hô, đả đảo, ca hát nhạc hùng, nói lên lời yêu nước, thương dân, lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền hay kẻ thống trị gian ác.Biểu tình là chuyện chung nên già trẻ bé lớn, nam phụ lão ấu gì cùng đi để chứng tỏ tinh thần đoàn kết cho mục tiêu chung, và thái độ không sợ đàn áp khi dẫn con cháu, gia đình theo. Thói thường, những nét đặc sắc này báo chí Mỹ chú ý nhứt.Người Việt ty nạn CS ở Á, Âu, Mỹ ở đâu CS ló mặt là có biểu tình chống suốt gần nửa thế kỷ ở hải ngoại rồi. Đồng bào VN trong nước sống trong sự kềm kẹp của CS vẫn biểu tình chống CSVN chà đạp nhân quyền, CSVN cắt đất dâng biển cho Tàu Cộng, CSVN tàn phá môi sinh. Người Việt hải ngoại nhứt là ở Mỹ có quyền biểu tình, biểu tình để giúp đồng bào trong nước, chuyển ánh sáng tự do, dân chủ về nước nhà VN và chống CS độc tài đảng trị toàn diện. Nhứt là khi CS tìm cách lũng đoạn cuộc sống an bình của chúng ta và chánh nghĩa tư do, dân chủ mà người Việt tỵ nạn CS và gia đình đã chiến đấu bảo vệ trước năm 1975. Biểu tình chống CS ở hải ngoại là bảo vệ chánh đáng của cộng đồng, cho cộng đồng, vì cộng đồng của chúng ta./.(VA)