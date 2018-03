Liên Âu Và Anh: Chưa Giải Quyết Xong Vấn Đề Ireland Trước Brexit

STRASBOURG - Chủ tịch ủy hội Liên Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố: Thủ Tướng Anh hãy biến lời nói thành văn kiện quy định chi tiết các quan hệ giữa UK và EU.Giới lãnh đạo EU đang đốc thúc Thủ Tướng Theresa May minh định những gì phiá UK muốn trước khi EU thỏa thuận về đối tác kinh tế trong tương lai tại 1 hội nghị thượng đỉnh họp trước cuối tháng này, theo tường thuật của phóng viên Pháp.Hàng loạt diễn văn của Thủ Tướng và các bộ trưởng UK không đáp ứng yêu cầu của Brussels, đặc biệt là về biên giới Ireland, 1 vấn đề nhậy cảm với các bên. London và Brussels hưá tránh tái lập kiểm soát thuế quan tại biên giới Ireland - 1 thỏa thuận tạm Tháng 12 duy trì sự linh động về vấn đề này. Nhưng, EU muốn có văn bản luật – dự thảo do EU công bố trong tháng qua dự kiến Bắc Ireland vẫn thuộc về liên minh thuế quan với EU.Chủ tịch Juncker, cũng là cựu Thủ Tướng Luxembourg, trấn an “Đây là vấn để của châu Âu, không của riêng Ireland”.Chủ tịch HĐ Liên Âu Donald Tusk khuyến cáo tuần qua “Đây là vấn đề phải đuợc giải quyêt trước khi thương luợng tiếp”.Trưởng đoàn EU Michel Barnier đã lên tiếng bác bỏ gợi ý của UK theo đó London vẫn là 1 phần trong các cơ quan của EU sau Brexit, nhưng không đệ đạt toà châu Âu.QH Châu Âu, là cơ chế có quyền phủ quyết sau cùng sẽ biểu quyết trong ngày Thứ Tư đề nghị cống hiến UK 1 “thỏa thuận hợp tác” đuợc mô tả là rộng rãi hơn thương uớc.Viên chức EU tin rằng UK có thể nhận thấy các thuận lợi của giải pháp này.