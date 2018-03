Ngoại Trưởng Tillerson Bị Bãi Chức Không Lý Do; Trump Cử Giám Đốc CIA Mike Pompeo Lên Thay

WASHINGTON - Ngoại trưởng Rex Tillerson bị thay thế khi trở về nước sau chuyến công du 4 nước châu Phi – TT Trump chọn giám đốc CIA Mike Pompeothay thế.Twitter của TT Trump viết lúc 5 giờ 44 phút sáng Thứ Ba ghi: ông Pompeo trở thành tân ngoại trưởng. Ông Trump cũng ngỏ lời cảm ơn ông Tillerson về công sức phục vụ hơn 1 năm qua.Người thay thế ông Pompeo tại CIA là bà Gina Haspel.Viên chức ẩn danh tiết lộ với Reuters: TT Trump yêu cầu ngoại trưởng Tillerson thôi việc hôm Thứ Sáu.TT tỉ phú không giải thích lý do thay thế ngoại trưởng.Tin đồn về sự ra đi của ông Tillerson đã đuợc ghi nhận từ 5 tháng.TT Trump phát biểu nhiều điều mâu thuẫn với ngoại trưởng trong nhiều tháng qua.Tin mới nhận cho hay ông Tillerson không biết lý do bị giải nhiệm.Thứ trưởng Steve Goldstein cho biết bộ trưởng Tillerson định tiếp tục làm nhiệm vụ trong lúc vận động về an ninh quốc gia đang tiến triển.Tại sân cỏ Bạch Ôc sáng Thứ Ba, TT Trump xác nhận với nhà báo: không thảo luận quyết định thay thế ngoại trưởng với ông Tillerson. Ông công nhận 2 bên bất đồng về nhiều điểm.Hôm Thứ Ba, ngoại trưởng Tillerson trực tiếp đả kích TT Nga và gọi Điện Kremlin dưới quyền Putin là thế lực vô trách nhiệm gây bất ổn trên thế giới, tiếp theo tin về cựu gián điệp Nga bị hạ độc tại vương quốc UK.Trước khi lên trục thăng Marine One để thị sát tường biên giới, TT Trump tiết lộ: 1 động lực trong quyết định thay thế ngoại trưởng Tillerson là bất đồng về thỏa ước nguyên tử Vienna ký kết với Iran mà ông mô tả là tệ hại, nên xoá bỏ.Thứ Ba ngày 13-3 là ngày thứ 417 trong nhiệm kỳ đầu của TT thứ 45.Giới quan sát đã biết từ trước: ông Tillerson không là thuộc cấp trung thành mù quáng như ý muốn của chủ nhân Bạch Ốc, tuy là nhà thương luợng đẳng cấp quốc tế khi là viên chức cao cấp tại ExxonMobil.Tại Bộ Ngoại Giao vào chiều Thứ Ba, ông Tillerson nói rằng tổng thống đã gọi điện thoại cho ông từ phi cơ Air Force One mới hồi chiều Thứ Ba -- hơn 3 giờ sau khi ông Trump viết twitter thông báo cho 49 triệu người biết -- để thông báo cho ông về việc bãi nhiệm. Ông Tillerson cho biết rằng ông có kế hoạch sẽ rời nhiệm sở tức thì để chuyển giao trách nhiệm vào cuối ngày cho John J. Sullivan, là thứ trưởng ngoại giao.“Tôi bây giờ trở về lại cuộc sống riên tư, như là một công dân, một người Mỹ tự hào, vinh dự đối với cơ hội tôi đã phục vụ cho đất nước,” ông Tillerson cho biết như vậy, xong rồi ông rời phòng họp báo và không nhận bất cứ câu hỏi nào.