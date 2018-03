Tưởng Niệm 30 Năm Mất Đảo Gạc Ma

Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Cộng tấn công chiếm đảo Gạc Ma tại quần đảo Trường Sa. Tính đến nay, 14 tháng 3 năm 2018 là 30 năm. Nhiều lễ tưởng niệm chính thức và không chính thức được diễn ra trong nước để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn biển đảo của đất nước, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Vào ngày 13/3, tròn 30 năm ngày Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm đá Gạc Ma – thuộc quần đảo Trường Sa, một lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được nhà nước Việt Nam tổ chức trên vùng biển Hoàng Sa.“Sáng sớm ngày 13/3/2018, hai chiếc tàu cao tốc Greenlines và gần 20 thành viên khởi hành từ thành phố Đà Nẵng đến vùng biển Hoàng Sa để thắp hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hi sinh trong trận chiến không cân sức giữa hải quân Trung Quốc và hải quân Việt Nam vào ngày 14/3/1988.“Đông đảo gia đình liệt sĩ cùng các cựu chiến binh từ khắp nơi từng công tác tại quần đảo Trường Sa đã có mặt tại khu vực vịnh Đà Nẵng để làm lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ và thả hoa tưởng niệm tại vịnh Đà Nẵng.“Ông Nguyễn Văn Thống, một trong số 9 cựu binh từng bị phía Trung Quốc bắt giữ cũng đã đến lễ cầu siêu tại Trung tâm đào tạo thuyền viên.“Ngày 14/3/2018, một lễ kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma và tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đá Gạc Ma sẽ do Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức.”Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Ba cho biết rằng, “Thân nhân và các cựu chiến binh tổ chức lễ cầu siêu vào sáng sớm ngày 13/3 tại Đà Nẵng cho các binh sĩ Việt Nam tử trận tại Gạc Ma cách đây 30 năm. Ở Hà Nội, một nhóm các nhà hoạt động tưởng niệm tại một nghĩa trang nơi an nghỉ của nhiều liệt sĩ thời chiến tranh 1979.“Cựu chiến binh đồng thời là nhân chứng trận Gạc Ma, ông Nguyễn Văn Chương, nói với VOA rằng khoảng 100 người tham gia lễ cầu siêu trên một khu đất cạnh cảng cá Thọ Quang để tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh hôm 14/3/1988 tại bãi Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa.“Ông Chương cho biết thêm:““Cầu siêu này không phải của cấp nhà nước. Cầu siêu đây của những người lính, hội cựu chiến binh, những đồng đội, cùng với nhau về đấy, làm đấy, tổ chức, không có cấp nhà nước nào cả”.“Báo Thanh Niên mô tả rằng theo nghi thức cầu siêu, một bàn thờ lớn được lập với 64 bài vị đặt trang trọng trên 2 kệ dài. Ban tổ chức cúng đồ chay và chuẩn bị một số lễ vật để thả theo hoa đăng vào chiều cùng ngày.”