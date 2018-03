Trump, Kim Jong Un: Sẽ Gặp Tại Hà Nội?

Cho tới nay Mỹ và Bắc Hàn đều chưa cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt ở đâu trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử, vì vậy hiện đang có nhiều phỏng đoán được đưa ra về nơi chốn cho cuộc họp thượng đỉnh này, mà trong những nơi đó là Hà Nội của Việt Nam, theo bản tin trên trang mạng Sputnik cho biết hôm 13 tháng 3.Bản tin Sputnik cho biết rằng, “Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tuần trước, những đồn đoán về địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ — Triều đầu tiên xuất hiện liên tục.“Cho đến thời điểm hiện tại ông Kim Jong Un vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận đã mời ông Trump. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều khẳng định thời gian và địa điểm cho một cuộc gặp như vậy vẫn chưa được xác định.“Nhưng điều đó không ngăn được quan chức các bên, các nhà phân tích và giới quan sát liên tục đoán mò về địa điểm diễn ra cuộc gặp lịch sử, từ thủ đô của Mỹ và Triều Tiên đến tận trời Âu.”Bản tin của Sputnik đưa ra các phỏng đoán về nơi chốn cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn như sau.“Khu vực an ninh chung, Bàn Môn Điếm“Đây là địa điểm đang dẫn đầu các danh sách đồn đoán. Nằm trong khu vực phi quân sự chia cắt hai miền, Khu vực an ninh chung (JSA) là hệ quả duy nhất còn sót lại từ thời Chiến tranh Lạnh, là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới."Các địa điểm như Thụy Sĩ, Thụy Điển hay đảo Jeju có vẻ thu hút được nhiều sự chú ý nhưng chúng tôi đang cân nhắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm một cách nghiêm túc", hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ.“Một số ý kiến hoài nghi cho rằng bởi vì JSA là sản phẩm của Chiến tranh Triều Tiên và căng thẳng hai miền, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ không đem lại cảm giác hòa bình như mong muốn. Tuy nhiên, theo lập luận của những người ủng hộ, ông Trump gặp ông Kim Jong Un ở JSA là hợp lý, hai nhà lãnh đạo sẽ không cần bước lên đất của "kẻ thù", công tác an ninh sẽ được đơn giản.“Nếu cuộc gặp được tổ chức ở Bàn Môn Điếm, biểu tượng của sự chia cắt sẽ trở thành biểu tượng của hòa bình. Đó là điều rất có ý nghĩa"- Quan chức Hàn Quốc lý giải đầy lạc quan.”Ngoài Bàn Môn Điếm, bản tin Sputnik còn cho thêm các địa điểm được phỏng đoán như Đảo Jeju của Nam Hàn, hay tại Thụy Sĩ và Thụy Điển ở Châu Âu, v.v...”Bản tin Sputnik cũng đề cập đến một số địa điểm tại Châu Á, trong đó có Hà Nội của VN. Bản tin Sputnik viết như sau.“Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều Tiên tại một nước châu Á nào đó sẽ vừa đảm bảo gần về khoảng cách địa lý, vừa an toàn cho ông Kim Jong Un.“Những địa điểm như Bắc Kinh (Trung Quốc), Hà Nội (Việt Nam), Singapore và cả Ulaanbaatar (Mông Cổ) đều có khả năng trở thành địa điểm được ghi vào lịch sử quan hệ Mỹ — Triều.”Bản tin Sputnik đã loại bỏ 2 địa điểm là Bình Nhưỡng và Hoa Thịnh Đốn.