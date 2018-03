Lào Cai: 5 Người Chết, 4 Người Mất Tích Vì Chìm Thuyền

LÀO CAI, VN -- 5 người chết, 4 người mất tích khi một chiếc thuyền bị chìm tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, miền Bắc Việt Nam, theo bản tin của đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Một vụ chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân đã làm ít nhất 5 người tử vong và 4 người mất tích xảy ra trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào ngày 11/3/2018 vừa qua.“Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo xác nhận tin vừa nêu vào sáng 13/3.“Theo thông tin được cung cấp ở buổi họp báo, chiếc thuyền chở 9 công nhân thuộc Công ty TNHH Thương mại – Dịch Vụ Bắc Sông Hồng sau khi giao hàng xong, trên đường trở về thì bị chết máy tại khu vực cột mốc 93 + 3.500 thuộc xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát. Các công nhân đã nhảy xuống sông và bị nước cuốn đi. Lực lượng chức năng địa phương sau đó tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể 5 nạn nhân. Những người này được xác định tử vong do bị đuối nước. 4 người khác mất tích hiện vẫn đang được tìm kiếm.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Tất cả các công nhân này đều là người dân tộc thiểu số nghèo, đến từ các huyện Than Uyên, thuộc tỉnh Lai Châu và huyện Mường Khương, huyện Bát Xát, thuộc tỉnh Lào Cai. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 20, người trẻ nhất 16 tuổi.”