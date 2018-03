Giá Đất, Khỉ Phá, Tàu Cá, Xì Bánh Xe…

Xuân NiệmVậy là giá đất tăng vọt… Nơi trung tâm thành phố đang trở thành nơi của các đại gia, vì giá đất lên cao vời vợi…Bản tin VietnamBiz/VnExpress kể: Giá đất quanh các ga metro Sài Gòn đua nhau leo thang.Dù tuyến metro đầu tiên tại Sài Gòn chậm tiến độ so với kế hoạch nhưng giá đất quanh 13 trên tổng số 14 ga của trục giao thông này tăng bình quân 5-52%.Công ty TNHH Gachvang vừa công bố báo cáo biến động giá đất các tuyến đường có vị trí gần 14 nhà ga (deport - các trạm đón) của tuyến metro số một trong vòng 12 tháng qua.Trong khi đó, Hà Nội lo chuyện khỉ. Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: Trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm bất ngờ xuất hiện 2 con khỉ vô chủ. Người dân khu vực cho biết, từ ngày mùng 5 Tết, trên địa bàn tổ dân phố số 5, thuộc phường Phúc Tân (Hà Nội) xuất hiện 2 con khỉ leo lên nóc nhà vào khu dân cư kiếm ăn và quậy phá gây thiệt hại về tài sản, làm cho nhiều người lo lắng... Các cơ quan chức năng đang lên phương án dùng súng bắn thuốc mê bắt sống 2 con khỉ này....Báo SGGP ghi nhận: Mùa đánh bắt năm 2018 đang vào vụ chính. Tuy nhiên, tình hình khan hiếm lao động có kinh nghiệm đi biển đã ảnh hưởng rất lớn đến đợt đánh bắt vụ cá Nam năm nay.Ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, hiện tại nghiệp đoàn có gần 90 tàu thuyền các loại. Trong đó, tàu có công suất lớn nhất là hơn 450CV và nhỏ nhất là dưới 20CV, với tổng số lao động cần khoảng 250 - 300 người. Tuy nhiên, sau tết các tàu đánh cá đang rất thiếu hụt lao động.Báo Vì Công Lý kể chuyện ở Quảng Ngãi: Thay vì lập biên bản xử phạt người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, việc CSGT “tha” người vi phạm nhưng lại buộc họ xì bánh xe để dắt bộ đã gây tranh cãi.2 thanh niên tại Quảng Ngãi không đội mũ bảo hiểm bị CSGT bắt xì lốp xe máy, dắt bộ về...Báo Gia Đình Net kể: Chuẩn bị cho mùa du lịch Hè 2018 đang đến gần, ngành đường sắt đã lập thêm tàu mới, công bố giảm giá từ 40-90% giá vé cho hành khách và hướng dẫn viên. Động thái nêu trên được cho là khá mạnh tay để cạnh tranh với hàng không và đường bộ của ngành đường sắt.Báo Tuổi Trẻ kể: Một người đàn ông trong lúc băng ngang đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bị xe lửa tông, kéo lê hàng chục mét và tử vong tại chỗ.Ngày 12-3, một vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu phố 5, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa khiến một người đàn ông bị kéo lê hàng chục mét, chết tại chỗ.Bản tin Zing kể: Đang tác nghiệp, ghi nhận việc hoạt động khuya gây ồn ào ảnh hưởng đến người dân của một quán bar, phóng viên báo Giao Thông bị nhóm người bắt giữ, hàng hung.Ngày 12/3, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được tường trình của anh Hứa Vĩnh Nhân (25 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), phóng viên báo Giao Thông - văn phòng đại diện miền Trung, bị một nhóm người hành hung khi đi tác nghiệp.Bản tin ANTV ghi nhận: Ngày 12/3, hai phóng viên Báo Khánh Hòa gồm Tạ Văn Long (bút danh Thành Long) và Phạm Thế Anh (Thế Anh) đã được Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa mời đến để hợp tác, giúp điều tra làm rõ vụ việc họ đã bị một nhóm đối tượng khống chế, cướp tài sản và hăm dọa khi tác nghiệp.Vào ngày 11/3, trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường khu vực khai thác quặng trái phép tại xã Khánh Thành, 2 phóng viên đã bị một số đối tượng chặn đường, bắt giữ trái pháp luật và thu giữ một ba lô. Ngoài việc hăm dọa, một người trong nhóm đối tượng nói trên dùng tay đánh nhiều lần vào đầu phóng viên Thành Long.Giá nhà đất Biên Hòa cũng tăng vọt. CafeF kể: Năm 2018, TP Biên Hòa sẽ tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính gần 90 ha và trục đường trung tâm có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ. Thông tin này làm giá đất trung tâm Thành Phố Biên Hoà sau Tết. tăng cao.Chiều 2/11/2017, UBND TP Biên Hòa có báo cáo về "Xây dựng TP Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh" giai đoạn 2017-2020. Trong cuộc họp, UBND Thành Phố Biên Hoà thống nhất sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai khu trung tâm hành chính gần 90 ha làm tạo điểm nhấn cho đô thị loại I, song song đó, một trục đường trung tâm với lộ giới 60 m có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ cũng được xây dựngBáo Người Lao Động kể: Hàng trăm hộ dân ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) ngày đêm lập lều canh chặn xe phản đối trại heo gần 20.000 con của Công ty Lê Đức TiếnTheo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 13-3, người dân xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vẫn dựng lều trên đường để canh chặn xe cám vào trại heo do Công ty TNHH Lê Đức Tiến đóng trên địa bàn thôn 1, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh.Ông Trần Văn Đồng, ngụ thôn 1A, xã Triệu Hải nói rằng ông và các hộ trong thôn đã hết chịu được mùi hôi thối bốc lên từ trại heo trên.