SBTN cùng 2 tổ chức vận động cho dự án phim chiến tranh Việt Nam mới

Bộ phim tài liệu “Chiến tranh Việt Nam” của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick từng gây bất mãn cho nhiều cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những nạn nhân cộng sản và cộng đồng người Việt tị nạn phải bỏ nước ra đi sau cuộc chiến. Trong cuộc khảo sát mới đây của Bao Cali Today, gần 89% người Mỹ gốc Việt tin rằng bộ phim của Burns và Novick là “thân cộng sản”.

Ba tổ chức gồm Vietnam Veterans for Factual History (VVFH), Immigrant Resettlement & Cultural Center (IRCC) và Đài Truyền Hình SBTN đang hợp tác thực hiện hai dự án sau đây, để câu chuyện thật về chiến tranh Việt Nam phải được kể lại.

Dự án thứ nhất là gửi thư phản đối Bank of America về việc đã tài trợ hàng triệu Mỹ kim cho cuốn phim của Burns và Novick, dù họ chỉ trình bầy một phía với phân nửa sự thật về chiến tranh Việt Nam. Ba tổ chức đòi hỏi Bank of America phải công bằng để ủng hộ và tạo cơ hội cho một nỗ lực trả lời bộ phim và ghi nhận sự thiên vị cũng như thiếu sót của Burns và Novick. Để ký, và tìm hiểu thêm về thư phản đối, xin vào đường link: http://chn.ge/2H3BFDz

Dự án thứ hai là gây quỹ sản xuất một bộ phim mới về chiến tranh Việt Nam, kèm theo những tài liệu giảng dạy dành cho các lớp học, các cuộc trưng bày trực tuyến, các hoạt động đa phương tiện, thảo luận trong lớp, câu đố và bài trắc nghiệm. Chương trình này sẽ gồm hai video miễn phí 45 phút cho tất cả các trường học trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, các video sử dụng tại trường học cũng sẽ được công khai phát hành đến công chúng. Các video sẽ kể câu chuyện của các cựu chiến binh Miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Để đóng góp, và tìm hiểu thêm về dự án này, xin vào đường link: https://www.gofundme.com/vn-war-videos-teaching-aid

Dự án này là một nỗ lực chung giữa tổ chức Vietnam Veteran for Factual History (VVFH), Immigrant Resettlement & Cultural Center (IRCC), và Saigon Broadcasting Television Network (SBTN). Mọi người đều là tình nguyện viên. Mọi đóng góp sẽ dành hoàn toàn cho các dự án, chứ không đi vào ngân quỹ hay dùng trả lương cho một tổ chức nào.

Huy Lam / SBTN

—

Quý vị đã từng xem qua rồi thất vọng và uất hận với bộ phim "Chiến tranh Việt Nam" của Ken Burns / Lynn Novick hay không? Họ đã lờ đi hoặc bóp méo những dữ kiện của cuộc chiến và chỉ lập lại một phiên bản cũ rích miêu tả các cựu chiến binh Mỹ và Người Việt miền Nam Việt Namlà những con chốt chính trị hèn nhát. Tồi tệ hơn hết, họ miêu tả cuộc xâm lược Miền Nam tàn bạo của cộng sản bằng một cái nhìn thiện cảm và anh hùng.

Theo quan điểm của Burns/Novick, người anh hùng là lực lượng xâm lăng Cộng sản, không phải là người miền Nam Việt Nam hay người Mỹ chiến đấu cho tự do và độc lập của Miền Nam chống lại cuộc xâm lược của cộng sản miền Bắc. Trong cuộc khảo sát mới đây của Bao Cali Today, 88,96% người Mỹ gốc Việt tin rằng bộ phim Burns/ Novick là thân Cộng sản. Thêm vào đó, nhiều Cựu Chiến binh Hoa Kỳ cũng cảm thấy bị xúc phạm và giận dữ vì sự thiên vị này.

Khi các cựu chiến binh Mỹ và nhiều thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tiếp cận với Burns/ Novick/ PBS và BofA về những kinh nghiệm chiến tranh của mình, họ bị làm ngơ và bị coi thường. Đối với những người đã thực sự trải qua cuộc chiến, rõ ràng là quan điểm và tiếng nói của họ đã không được đếm xỉa đến.

1) Gửi thư PHẢN ĐỐI Bank of America về việc đã cung cấp hàng triệu Đô la để hỗ trợ cuốn phim của Burns / Novick dù họ chỉ trình bầy một phía với phân nửa sự thật về chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi đòi hỏi Bank of America phải công bằng để ủng hộ và tạo cơ hội để chúng tôi trả lời lại bộ phim và ghi nhận sự thiên vị và thiếu sót của Burns/Novick. Để KÝ, và tìm hiểu thêm về thư phản đối của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây: http://chn.ge/2H3BFDz

2) Để GÂY QUỸ sản xuất video Chiến tranh Việt Nam, bao gồm tài liệu giảng dạy với các phương pháp học tập soạn sẵn cho lớp học; các cuộc trưng bày trực tuyến; các hoạt động đa phương tiện, thảo luận trong lớp, câu đố và bài trắc nghiệm, và hai (2) video miễn phí 45 phút cho tất cả các trường học trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, các videos sử dụng tại trường học cũng sẽ được công khai phát hành đến công chúng. Các video sẽ kể câu chuyện của chính chúng ta, câu chuyện của cựu chiến binh người Miền Nam và Mỹ. Để ĐÓNG GÓP, và tìm hiểu thêm về dự án này, vui lòng nhấp vào đây: https://www.gofundme.com/vn-war-videos-teaching-aid

XIN LƯU Ý: Dự án này là một nỗ lực chung của các tổ chức Vietnam Veteran for Factual History (VVFH), Immigrant Resettlement & Cultural Center (IRCC), và Saigon Broadcasting Television Network (SBTN). Mọi người đều là tình nguyện viên. Mọi đóng góp sẽ dành hoàn toàn cho các dự án, chứ không vào ngân quỷ hay trả lương cho một tổ chức nào. VVFH là một dự án của RADIX Foundation, tổ chức bất vụ lơi 501(c)3. Bạn cũng có thể gửi tiền tới RADIX Foundation qua địa chỉ dưới đây với chú thích: VN Videos & Teaching Aid. Nếu bạn cần một biên nhận để khai thuế, vui lòng thông báo cho ông Steve Sherman.

