Cô Daniels: Xin Trả Lại Trump 130,000 Đô Để Tự Do Kể Chuyện

WASHINGTON - Nữ tài tử phim khiêu dâm Stephanie Clifford, cũng đuợc biết với tên hiệu “Daniels Bão Tố”, đã gửi thư cho luật sư riêng của TT Trump, đề nghị trả lại 130,000 để có thể tự do kể chuyện tư tình giữa cô và ông Trump, theo tin AOL News sáng Thứ Hai – thư này cũng đuợc gửi đến ông Lawrence Rosen, người nhận là đại diện của ông Cohen, và gửi tới văn phòng công ty ED-LLC do ông Cohen thành lập có liên quan với cuộc thương luợng dùng 130,000 MK để mua sự im lặng của Cliffor, vào Tháng 10-2016.Thư của người đẹp đóng phim sex cho biết sẽ gửi trả lại tiền truớc Thứ Sáu tuần này vào trương mục do Trump chỉ định.Ngoài ra, luật sư của Cillford là Michael Avenatti khẳng định : thân chủ không vì tiền bao giờ.Ông Cohen xac nhận Trump không trả lại ông 130,000 – nhưng, Clifford muốn trả lại ông Trump vì không có gì để hoài nghi về nguồn tiền do ông Cohen chuyển giao, theo lời luật sư Avenatti.Luật sư Avnatti xác quyết “Đề nghị của Clifford là thật, không là thủ đọan quảng cáo”.