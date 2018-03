Bão Tuyết Lại Tới: Ít Nhất 9 Người Chết

NEW YORK - Bão tuyết ập tới vùng đông bắc Hoa Kỳ lần thứ 3 trong 2 tuần với gió mạnh, 1 foot tuyết – vào lúc cao điểm, hơn 2 triệu nhà mất điện trong lúc thủy triều dâng ngập đường gần biển của thành phố Boston.Ít nhất 9 người thiệt mạng vì thời tiết thái cực trong lúc chuyên viên khí tượng xác nhận đợt bão đầu tuần này không lớn rộng như trước – chuyên viên Marc Chenard nói “Vùng bị ảnh hưởng mạnh nhất là New England, gồm New York, New Jersey và Maryland”.Dự báo từ tối Thứ Hai đến chiều Thứ Ba ghi : vùng từ Rhodes Islands đến Massachusetts, New Hampshire và Maine chứng kiến hiện tượng chói loà do tuyết trắng gây ra và mất điện, gió tại vùng ven biển có tốc độ từ 40 đến 50 dặm/giờ.Trận bão tuyết lần này ảnh hưởng khoảng 49 triệu người từ Tennessee cho tới qua Maine.Tuyết đô dày từ 2 tới 4 inches khắp Illinois và Kentucky, kể cả khu vực thành phố Lexington bị phủ tuyết 11 inches (=28 centimetres, gần bằng 3 tấc).Nhiều tai nạn xe xảy ra trên các đường tuyết phủ.Tại thị trấn Tonawanda của New York, một tai nạn xe bi thảm: một bé gái 10 tuổi đã vô ý đạp chân ga của xe, trong khi bà mẹ 48 tuổi đang còn bên cánh cửa xe mở phía tài xế, thế là cánh cửa xe tông bà mẹ tế... và bị xe cán chết.Cảnh sát nói tai nạn này đã cán chết mẹ trong khi hai mẹ con tìm cách lôi xe ra khỏi bờ tuyết phủ vệ đường ở phía tây New York.