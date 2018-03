Bắt 1 Tướng Công An Đánh Bạc, Rửa Tiền... Và 80 Người; Sòng Bài Thu Lợi 123 Triệu Đôla

HANOI -- Một Tướng công an đã bị bắt giam, vì tội tổ chức cờ bạc, rửa tiền... theo nhiều bản tin.Báo Pháp Luật ghi rằng đến thời điểm này, công an đã khởi tố khoảng 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao (C50) thuộc Bộ Công an đã bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự. Ông Hóa bị bắt khi đang nằm viện điều trị bệnh.Bản tin VTC cho biết bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính 2.777 tỷ đồng (=123 million USD).RFA ghi rằng theo truyền thông trong nước cho biết ông Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn vào cuối năm 2017, do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Ông Hóa được nói là đã “bảo kê” cho đường dây này.Hãng AFP cho biết trước khi bắt ông Hóa, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang đã ký quyết định tước danh hiệu công an, hay còn gọi là quân tịch đối với ông Hóa.Cũng vào ngày 12 tháng 3, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe báo cáo về vụ án này. Ban Bí thư nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và liên quan đến nhiều ngành trong đó có ngành công an. Vì vậy ban này đã chỉ đạo phải xử lý nghiêmTại buổi họp, ông Trọng đã nhắc tới vấn đề suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống trong lực lượng công an. Người đứng đầu Đảng Cộng sản VN đã kêu gọi xây dựng một lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.Cũng theo hãng AFP, ông Hóa là nhân vật cao cấp nhất trong ngành công an bị nhắm tới trong chiến dịch chống tham nhũng được nói là quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng.Ban3 tin VietnamNet ghi lời Chủ tịch UBND phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) Phùng Mạnh Dũng cho biết: 14h chiều Thúứ Hai 12/3/2018, lực lượng chức năng của phường đã có mặt tiến hành phá dỡ phần sai phạm ở căn biệt thự của gia đình ông Hóa.Ông Dũng cho biết thêm, phần vi phạm trật tự xây dựng ở căn biệt thự gồm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m.Bản tin VOA ghi nhận rằng cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao này bị bắt tại Bệnh viện 198 của Bộ Công an hôm 11/3, “sau hơn hai tháng nhập viện chữa trị bệnh liên quan vấn đề thần kinh”.Vài giờ trước đó, ông vẫn nói với một số tờ báo, trong đó có VnExpress, là mình “không biết gì” về tin bị truy tố.Báo Vietnam Finance ghi nhận rằng Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.Bản tin Vietnam Finance cũng cho biết có một sô đaị gia bị bắt trong hồ sơ này:“...bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.Đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và bà Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao)......Đáng chú ý, trong đường dây đánh bạc này được điều hành bởi ông Nguyễn Văn Dương. Trong khi đó, Phan Sào Nam (sinh năm 1979) từng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online). Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM.”