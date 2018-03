Biểu Tình Chống VietFace TV Liên Kết Với Đài Vĩnh Long

Hình ảnh biểu tình.Westminster (Bình Sa)- - Tiếp theo Tuyên Cáo ra ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phản đối đài VietFace TV của Trung Tâm Thúy Nga- Paris by Night đã cộng tác với đài Phát Thanh-Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long để xử dụng phim ảnh, văn hóa phẩm... cũng như tổ chức quyên tiền của đồng hương gởi về “cứu trợ” trong Quốc nội qua chương trình “Trái Tim Nhân Ái” mà đài Việt Face TV sửa lại là chương trình “Những Mảnh Đời”.. .Một cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2013 với sự tham dự của hàng trăm đồng hương tham gia biểu tình, trong đó có qúy vị đại diện các cộng đồng, các đảng phái chính trị, các hội đoàn, đoàn thể, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, một số các hội đồng hương, trong đó có phái đoàn đến từ San Jose, San Diego và rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.Đúng 2 giờ chiều, đồng hương đã có mặt tại Tượng Đài Đức Thánh Trần để làm lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm sau nghi thức đoan người đã sắp thành hàng dài, mỗi người trên tay cầm quốc kỳ Việt-Mỹ, và những câu khẩu hiệu có ghi các hàng chữ như: “Tẩy chay văn nghệ sĩ tiếp tay với Việt cộng,” “Đả đảo Vietface TV và Thúy Nga Paris by night”…... Đoàn người vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu như “Tẩy chay VietFace TV,” “Tẩy chay Trung Tâm Thúy Nga Paris,” “Đả đảo các ca sĩ về làm ăn với Việt Cộng,”… “No Việt Gian, No VietFace, No Việt Cộng,”…Đoàn người biểu tình xuất phát từ Tượng Đài Đức Thánh Trần đi đến đường Bushard rồi vòng quanh trở lại tập trung trong khu đậu xe trước tiệm Thúy Nga Paris by night, tại đây đoàn người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu, tất cả diễn ra trong trật tự, trước cửa tiệm đã có một số Security và Cảnh Sát Thành Phố Westminster có mặt để làm nhiệm vụ trật tự, ngoài ra họ không làm khó dễ gì đoàn người biểu tình. Mặc dù số người tham dự đông nhưng không có việc gì đáng tiếc xãy ra.Tại đây một số qúy vị đại diện từ xa đến cũng đã phát biểu và cho biết họ hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, quyết tâm tham gia biểu tình phản đối việc làm của những ngưỡi đã mang căn cước tỵ nạn nay quay lưng tiếp tay cho cộng sản.Trong lúc nầy, ông Phan Kỳ Nhơn, đại diện ban tổ chức cuộc biểu tình, cảm ơn qúy vị quan khách, qúy hội đoàn, đoàn thể đã hưởng ứng tham gia đông đão, mặc dù trong một ngày cuối tuần rất bận rộn với nhiều sinh hoạt của các hội đoàn, đoàn thể.Trong dịp nầy ông cũng cho biết: “Hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình để phản đối VietFace TV và Trung Tâm Thúy Nga Paris. là vì chúng tôi có những dữ kiện từ lâu nhưng đó chỉ là những nguồn tin chứ không phải chứng cớ cụ thể, nhưng hôm nay thì chúng tôi đã có chứng cứ cụ thể về sự liên quan giữa VietFace TV và Thúy Nga Pairs đối với đài Vĩnh Long trong nước. Nên chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình này để phản đối Thúy Nga Paris, đã tiếp tay cho sự xâm nhập của cộng sản qua hình thức văn hóa vận, qua hình thức các ca sĩ về Việt Nam ca hát, các cơ sở thương mại đã giao dịch làm ăn.. .”Ông cho mọi người biết: “Chúng tôi không chỉ tổ chức một cuộc biểu tình hôm nay mà thôi, chúng tôi sẽ liên tục tổ chức các cuộc biểu tình sắp tới, những cuộc biểu tình nầy chúng tôi không cần đông người, chúng tôi chỉ cần kiên trì như trước đây chúng tôi đã từng biểu tình trong các vụ như: Trần Trường, Việt Weekly.. . trong những ngày tháng tới chúng tôi sẽ thực hiện như vậy. Hiên nay chúng tôi đang thực hiện những website để cho đồng hương vào ký tên phản đối VietFace TV, để đưa lên chính giới Hoa Kỳ yêu cầu họ có cách giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta.”Ông cho biết tiếp: “Cuộc biểu tình này, chỉ là một phản ứng tạm thời đối với những tên tay sai, những cơ sở thương mại, lâu nay đã và đang tiếp tay cho bọn Cộng Sản hầu thi hành Nghị Quyết 36 của bọn chúng. Thời gian tới, chúng ta sẽ có biện pháp đối phó với những cơ sở phát thanh, truyền hình cũng như những cá nhân hay đoàn thể nào còn hợp tác với chúng dưới mọi hình thức, kể cả các văn nghệ sĩ đã về đầu quân với bọn bán nước, hại dân.”