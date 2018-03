Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam LS. Andrew Đỗ Tổ Chức Hội Thảo Về Lừa Gạt Địa Ốc, An Toàn Cộng Cộng

Hội thảo về lường gạt địa ốc, an toàn công cộng.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật báo Việt Báo vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Bảy ngày 10 tháng 3 năm 2018, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam LS. Andrew Đỗ đã tổ chức một buổi hội thảo về lường gạt địa ốc, an toàn công cộng.Số người tham dự hội trường không còn chỗ ngồi nên một số phải đứng bên ngoài để theo dõi phần thuyết trình của các diễn giả.Trên bàn chủ tọa có: LS. Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Ông Tony Rackauckas, Chánh Biện Lý Quận Cam, bà Margaret Roper, phó biện lý Quận Cam, ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster.Mở đầu buổi hội thảo LS. Andrew Đỗ cho biết lý do là vì trong thời gian qua có rất nhiều người bị gạt, rồi nợ nần chồng chất mà không biết. Chính vì vậy mà ông mời các diễn giả có mặt hôm nay để trả lời và giải đáp những câu hỏi của qúy đồng hương. Ông rất vui khi nhìn thấy đồng hương đến tham dự rất đông trong buổi hội thảo nầy.Ông tiếp, lường gạt địa ốc dẫn đến những việc làm cho chủ nhà mất đi tài sản, chủ quyền của họ, rồi còn lường gạt khi thanh toán tiền bạc, tài sản.v.v..Tiếp theo ông Chánh Biện Lý Rackauckas cho biết từ năm 2008, khủng hoảng kinh tế dẫn đến việc nhiều người bị lường gạt địa ốc hơn trước. Vì vậy, nên Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho văn phòng Biện Lý lập ra một đơn vị Đặc Nhiệm đối phó với nạn lường gạt địa ốc từ năm 2009 đến nay, hiện tại bà Margaret Roper là người chỉ huy của đơn vị này. Ngoài ra, ông còn cho biết Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn là một người cũng đã giúp cho chương trình nầy rất nhiều.Tiếp theo phần trình bày của bà Phó Biện Lý Margaret Roper. Qua sự thông dịch tiếng Việt của Phó Thị Trưởng Tyler Diệp.Trong dịp nầy bà cũng cho mọi người biét với kinh nghiệm 22 năm làm công tố viên và là chỉ huy một đơn vị chống lường gạt địa ốc thì các cuộc lừa đảo liên quan đến địa ốc có thể làm hư cả cuộc đời của các nạn nhân, dẫn đến tệ nạn xã hội.Trong tất cả các vụ lừa đảo mà bà và các đồng nghiệp phải đối mặt, kinh khủng nhất là vụ xử ông Kevin Frank Rasher. Ông này tự nhận là một luật sư và làm việc cho cơ quan Gia Cư Liên Bang HUD. Ông có những quảng cáo rất chuyên nghiệp, nhìn rất thật để mời gọi các nạn nhân trên toàn nước Mỹ.Ông lường gạt nhiều người qua cách giúp họ điều chỉnh, thay đổi số tiền nợ nhà. Nhiều người đưa tiền để ông lo vụ nhà cửa giùm họ, nhưng không thấy có thay đổi gì. Cho đến lúc ông bị bắt vào năm 2016, ông đã lấy khoảng $2.5 triệu từ 380 nạn nhân. Ông lãnh án 12 năm tù ở nhà tù tiểu bang.Ngoài các vụ lường gạt qua cách thay đổi nợ ra, còn có nhiều người kiếm tiền bằng cách lường gạt người cao tuổi vì họ không biết tiếng Anh, không hiểu rõ luật lệ và nhiều khi nghe không rõ. Những người lường gạt thường đưa cho các nạn nhân cao tuổi một bản hợp đồng đầy chữ rồi bắt họ ký.Cũng có nhiều người đến những căn nhà bị bỏ hoang sau khi bị ngân hàng tịch thu, rồi giả dạng làm chủ. Sau đó, họ đăng cho thuê căn nhà này lên các trang rao vặt để có người đến thuê. Bà Roper cho biết từng có một vụ bảy gia đình bị lừa rồi dọn đến một căn nhà bỏ hoang cùng một lúc. Khi chủ nhà thật phát hiện ra thì kẻ lường gạt này đã bỏ trốn mất.Bà Roper còn chia sẻ những cách mà cộng đồng có thể bảo vệ bản thân mình khỏi lường gạt địa ốc. Khi ký tên vào khế ước hay tài liệu nào khác, ai cũng nên hiểu rõ những điều ghi trên tài liệu đó và nên xin một bản sao. Ngoài ra, khi nhận được thư của Văn Phòng Chánh Lục Sự, có liên quan đến bằng khoán hay đăng bạ địa ốc phải mở ra xem ngay lập tức.Cũng theo bà Roper, khi trả tiền cho công ty địa ốc bằng cách chuyển tiền tự động, nên gọi cho nhân viên địa ốc để xác nhận cách thức chuyển tiền và nên hỏi thật kỹ, trước và sau khi chuyển tiền.Bà cho biết tiếp: Đơn Vị Đặc Nhiệm đối phó với nạn lường gạt địa ốc từ năm 2009 đến nay đã cung cấp kinh nghiệm chuyên biệt về lường gạt địa ốc. Điều tra những hình thức lường gạt địa ốc một cách cực lực bao gồm: những mánh khóe lường gạt thay đổi tình trạng bị sai áp, âm mưu sửa đổi tín dụng, âm mưu chuyển đổi chủ quyền trên bằng khoán, mánh khóe lường gạt tài chánh của các vị cao niên. Truy tố hiệu qủa những trường hợp phức tạp và qúa nhiều hồ sơ, những trường hợp nạn nhân bị mất qúa nhiều tiền hay có qúa nhiều nạn nhân, đòi hỏi thủ tục tranh tụng công phu.Đơn vị Đặc Nhiệm, quyết tâm theo đuổi mục tiêu công lý và đòi lại tiền bồi thường cho nạn nhân. Trong 3 năm qua, hơn 10 triệu Mỹ Kim đã yêu cầu phải được bồi thường….. .Buổi hội luận sau đó dành một số thời gian để đồng hương nêu lên những câu hỏi có liên quan đến đề tài trên. Nhiều công hỏi được nêu lên và đã được qúy vị thuyết trình giải đáp thỏa đáng.Nếu gặp phải những trường hợp mà quý vị cho rằng mình bị lường gạt địa ốc, xin lên trang web www.orangecountyda.org để làm một bản phúc trình gửi đến Biện Lý Cuộc, hoặc liên lạc cô Lynda Phan tại số điện thoại 714-347-8412 để nhờ tìm hiểu sự việc.Ngoài ra qúy đồng hương có thể liên lạc về Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam có nhân viên của các cơ quan như: Y Tế, Xã Hội, và đặc trách người cao niên Quận Cam lúc nào cũng sẳn sàng phục vụ cư dân theo hẹn và cung cấp những dịch vụ cần thiết.Địa chỉ: 15460 Magnolia St., Thành Phố Westminster CA.92683.Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu vào lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.