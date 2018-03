Amazon, Vũ Khí Nga, Tiến Sĩ 8 Ngày, Cô Giáo...

Xuân NiệmAmazon sẽ vào thị trường Việt Nam? Sẽ bán đủ thứ tại Việt Nam, nghĩa là giới bán lẻ ơ3ở VN sẽ cạnh tranh gian nan hơn? Sẽ cho người Việt mua sách qua Amazon? Nếu thế, các nhà xuất bản tại VN sẽ thê thảm? Sách bán qua Amazon cho dân VN trong nước có bị kiêm duyệt không?Bản tin VOA ghi nhận: Amazon sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 14/3 thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bán hàng và xuất khẩu, báo chí đưa tin.VNExpress loan báo, tại Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam (VOBF 2018), Amazon sẽ chính thức hợp tác với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) trong hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường thương mại điện tử Việt Nam.Trong khi đó, Hoa Lục sẽ không bao giờ thay đổi...Bản tin RFA kể: Nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc, nghệ sĩ Ngải Vị Vị hôm thứ hai, 12/3 lên tiếng nói rằng dù lãnh đạo của Trung Quốc có thay đổi thì văn hóa và hệ thống của nước này vẫn vậy.Nói với đài phát thanh Australia ở Sydney, ông Ngải Vị Vị nói rằng Trung Quốc từ trước đến nay vẫn là một đất nước của vua… cho nên dù lãnh đạo có thay đổi hay không thì nền văn hóa vẫn không thay đổi.Thông tấn Nga Sputnik kể: Báo cáo mới ra tháng Ba 2018 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Việt Nam là khách hàng lớn thứ ba của Nga trong buôn bán vũ khí.Việt Nam đứng thứ ba (10%) trong danh sách mua hàng của Nga, sau Ấn Độ (35%) và Trung Quốc (12%).Báo Lao Động kể chuyện: Tiến sĩ 8 ngày và báo động về tính trung thực....Trung tâm Công nhận văn bằng, Bộ Giáo dục vừa từ chối công nhận văn bằng tiến sĩ giáo dục tại Trường ĐH Asia E (AeU, Malaysia) của một “tiến sĩ”.Theo hồ sơ, vị “tiến sĩ” này học chương trình tiến sĩ trong thời gian 4 năm, từ 2011 đến 2015. Nhưng, theo thông tin trên hộ chiếu, ông không học trực tiếp tại cơ sở của AeU mà chỉ sang Malaysia 4 lần, tổng cộng 8 ngày, kể cả thời gian đi đường.8 ngày thành tiến sĩ. Chuyện này quá thường khi thực tiễn cho thấy có những tiến sĩ Việt đào tạo tại Mỹ một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết.Điều đáng nói nhất trong trường hợp này là vị “tiến sĩ” nọ không phải là một quan chức mà lại là một giảng viên, lấy bằng ngành giảng dạy tiếng Anh.Bản tin Sao Star kể: Trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh em L. và một bạn nam trong lớp hôn nhau thì ngày hôm sau gia đình phát hiện thi thể của nữ sinh này.Ngày 12/3, Đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận nữ sinh H.T.L (trú xã Hòa An, huyện Quỳnh Lưu) đang học tập tại trường này.Thầy Nguyễn Cảnh Ban, giáo viên chủ nhiệm L. cho hay, khi nhận được thông tin, thầy cô, nhà trường và bạn bè trong lớp ai cũng bất ngờ, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của L.Theo nam giáo viên này, thường ngày em L. đi học bình thường, học giỏi thuộc nhất nhì lớp.Bản tin Kênh 14/Trí Thức Trẻ viết: Theo phản ánh của một số cư dân đang sinh sống tại tòa chung cư này cho biết, khoảng 15h30 ngày 11/3 tại tòa chung cư này đã xảy ra một sự cố thang máy hi hữu khiến 1 người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong....Lúc này, người dân đang di chuyển thì thang máy xảy ra hiện tượng "treo lửng" giữa tầng 5 và tầng 6 của tòa nhàBáo Giáo Dục VN kể chi tiết vụ cô giáo bị cán bộ đảng phạt quỳ: ...vị phụ huynh này là ai, vì sao thầy hiệu trưởng lại bỏ ra ngoài lúc cô giáo sắp quỳ, cô giáo khi quỳ lại chọn chỗ quỳ cũng như xin quỳ theo cách dễ nhất?Điều mà ai cũng đã biết, Võ Hòa Thuận là con trai của nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và con rể của đương kim Bí thư ấp - nơi anh ta đang sinh hoạt Đảng... vấn đề ít ai biết là ông Thuận lại có quan hệ “bà con xa” với thầy hiệu trưởng......Sau khi thầy hiệu trưởng ra ngoài, ông Thuận mới nói "đã đến giờ" và cô Nhung buộc phải leo lên ghế để quỳ. Cô Nhung còn đủ thời gian để hỏi, quỳ theo kiểu nào, quỳ song song với thành ghế hay quỳ để cho 2 chân lọt ra sau như các em?Vậy là, cô giáo phải quỳ theo yêu cầu của vị phụ huynh và quỳ đúng theo tư thế ông ta muốn.Trong suốt 40 phút cô Nhung "bị phạt" dư luận lại đặt ra câu hỏi, Công đoàn cơ sở ở đâu, Hội phụ nữ của trường ở đâu không ra can ngăn?...Báo động vì trẻ em chửi thế nhiều quá... Báo Phụ Nữ News kể: Người mẹ ngỡ ngàng khi thấy tin nhắn của con với bạn bè có nhiều ngôn từ khiếm nhã, đề nghị nhà trường có biện pháp giáo dục.Tại buổi Đối thoại học đường giữa Ban giám hiệu THPT Nguyễn Du và hơn 500 phụ huynh chiều 10/3, bà Võ Thị Thu Hương (phụ huynh lớp 10A6) cho biết, bà tình cờ thấy tin nhắn Facebook của con trai với nhóm bạn có rất nhiều lời chửi tục, trong đó có không ít bạn là nữ sinh.Báo Văn Hóa kể chuyện Khánh Hòa: Biến tướng lao động “chui” người Trung Quốc...(Thứ Hai 12/03/2018 | 0Thời gian gần đây, khách du lịch quốc tế đặc biệt là khách Trung Quốc (TQ) đến Khánh Hòa liên tục tăng cao. Tuy nhiên, nhiều người đến đây chỉ núp bóng du khách để hoạt động kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch... và đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thể kiểm soát được.