2.4 Triệu Dân Mỹ: Rối Loạn Vì Thuốc An Thần, Vào Bệnh Viện Cấp Cứu Vì Quá Liều Thuốc An Thần Tăng 30%

Vào phòng cấp cứu vì uống thuốc giảm đau quá liều đã gia tăng 30% tại Hoa Kỳ từ tháng 7 năm 2016 tới tháng 9 năm 2017, theo tài liệu mới từ Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho thấy.Chỉ riêng tại vùng Trung Tây, nhập viện vì uống thuốc an thần quá liều đã gia tăng 70% trong cùng thời kỳ nói trên, theo phúc trình của CDC tháng 3 cho biết. Số người nhập viện liên quan đến thuốc giảm đau quá liều đã gia tăng với tất cả các nhóm thuộc mọi lứa tuổi và cả hai giới tính và đã tăng ở tỉ lệ lớn nhất tại các thành phố lớn nhất. Phúc trình phân tích thuốc quá liều từ các chuyến vào phòng khẩn cấp tại 45 tiểu bang từ tháng 7 năm 2016 tới tháng 9 năm 2017.Các phòng cấp cứu có thể cung cấp thuốc naloxone – một loại thuốc trị thuốc quá liều – và giới thiệu để điều trị cho các bệnh nhân, làm cho nó trở thành trận tuyến quan trọng trong trận dịch thuốc giảm đau, theo phúc trình cho biết.Giám Đốc CDC là Anne Schuchat nói với NPR rằng, “Trận dịch thuốc giảm đau quá liều thay đổi nhanh chóng đang tiếp diễn và gia tăng… Chúng tôi thấy, một cách đau buồn, rằng tại mỗi khu vực, mỗi nhóm tuổi, cả nam và nữ, uống quá liều thuốc an thần đang gia tăng.”Schuchat cảnh báo tài liệu CDC có thể còn thấp, vì một số người dùng ma túy có thể không đến phòng cấp cứu khi họ bị uống thuốc quá liều.Theo phỏng đoán của liên bang, 2.4 triệu người Mỹ bị rối loạn vì dùng thuốc an thần.