6 Tỉnh VN Than Thở Đói Kém Nam Hàn Cứu Đói 10.000 Tấn Gạo

SAIGON -- Lại bị gậy đi xin... nhà nước CSVN không giaỉ quyết nổi nạn đói sau hơn 4 thập niên thông nhất.Báo Thanh Niên kể rằng: chính phủ Nam Hàn viện trợ VN 10.000 tấn gạo.Số gạo này sẽ được phân bổ cho các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.Nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra trong năm 2017, Chính phủ Nam Hàn thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) đã quyết định viện trợ cho người dân VN 10.000 tấn gạo.Trong ngày 3.3, tàu vận tải biển đã chở 5.300 tấn gạo đến cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Số gạo này sẽ được phân bổ cho các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.Theo kế hoạch, đợt 2 tàu sẽ chở 4.700 tấn gạo về cảng Đà Nẵng vào ngày 17.3, phân bổ đến các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.Trong khi đó, báo SGGP ghi nhận: Nam Hàn viện trợ 10.000 tấn gạo cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.Chiều 3-3, tại cảng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 5.300 tấn gạo của Chính phủ Nam Hàn viện trợ người dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị thiệt hại nặng do thiên tai trong năm 2017.Số gạo nói trên do tàu vận tải biển Rich Ocean 9 vận chuyển sang Việt Nam, sau đó phân bổ cho người dân thuộc 6 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết: Năm 2017, thiên tai xảy ra khốc liệt trên hầu hết các vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến khoảng 60.000 tỷ đồng, làm hơn 380 người chết và mất tích.Chia sẻ với Việt Nam, Chính phủ Nam Hàn thông qua Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR), viện trợ Việt Nam 10.000 tấn gạo.Đây là chuyến viện trợ ban đầu.Đợt 2, tàu của Nam Hàn sẽ chở 4.700 tấn gạo đến Cảng Đà Nẵng vào ngày 17-3 tới, để phân bổ cho người dân các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị.