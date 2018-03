Long An: Chợ Chim Trời Lớn Nhất Miền Tây

Chợ nông sản nhưng gần 50% gian hàng tại chợ nông sản Thạnh Hóa (Long An) buôn bán toàn động vật hoang dã, như rắn, rùa, chuột đồng, chim rừng,...Một ngôi chợ nhỏ bên lề đoạn quốc lộ 62 thuộc huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An), ban đầu chỉ bán các sản vật thuộc vùng Đồng Tháp Mười nhưng dần hồi biến tướng, bày bán công khai các loài chim trời, động vật hoang dã. Chợ nông sản này đang được biết đến với tên gọi “chợ chim trời lớn nhất miền Tây”, theo báo Long An online.Khoảng 4 năm trước, ở địa phận huyện Thạnh Hóa, người dân ngụ ở hai bên quốc lộ 62 đã tự phát bày bán ngoài đường các loại nông sản trong vùng, như: khoai tím, khóm, củ lùn, trái ấu, đậu phộng, v.v… Đó cũng là một nét hay hay khi khách vãng lai muốn ghé lại để thưởng thức những sản vật đồng quê khi đến Long An. Cho có trật tự hơn, chính quyền địa phương đã vận động người buôn bán họp thành một ngôi chợ tạm.Theo báo Long An, sau một thời gian hoạt động, chợ nông sản này bắt đầu bày bán cả động vật hoang dã, chim rừng với số lượng ngày càng nhiều. Đến nay, gần 50% gian hàng tại đây buôn bán động vật hoang dã, như; rắn, rùa, chuột đồng, chim rừng,... Từ đó, chợ nông sản Thạnh Hóa được biết đến với tên gọi “chợ chim trời rừng lớn nhất miền Tây”.Hình ảnh chim trời bị vặt sạch lông hoặc cột thành từng chùm treo lủng lẳng không xa lạ gì ở chợ chim này. Tại đây, hầu như khách muốn tìm con gì cũng có, từ rắn, rùa đến chim, chuột đồng với đủ mức giá khác nhau. Người bán còn sẵn sàng làm thịt chim, chuột ngay tại chỗ, dùng máy khò thui sơ rồi cẩn thận gói giao cho khách. Từ le le, cò trắng, chằng nghịt, ốc cau cho đến chim cút, chim trích, chim sẻ, gà sao, ... tất cả đều có mặt tại chợ, chỉ chờ đến lượt bị túm lôi ra khỏi lồng.Báo Long An cho biết tại chợ chim này có cả một số loài loài nằm trong Sách Đỏ, như: cò nhạn, giang sen… Riêng các loài có trong danh mục “Loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ” như giang sen, cu li,... nếu thực khách muốn, chỉ cần báo trước là sẽ được đáp ứng qua giao dịch “âm thầm”.Vì ở vị trí đắc địa, nằm bên quốc lộ 62, ngay cửa ngõ Đồng Tháp Mười nên chợ chim hầu như lúc nào cũng đông đúc người mua, kẻ bán. Xe ôtô, xe máy biển số khắp các tỉnh đều có mặt ở đây. Thực khách săm soi, chọn lựa, mặc cả. Người bán khẳng định chắc nịch “tất cả đều là chim rừng!”. Đó là một khẳng định hết sức “có lý” và đáng tin cậy vì ngay cạnh khu chợ chim là những cánh rừng tràm nối nhau bạt ngàn…Tại chợ chim Thạnh Hóa, dù nguồn gốc chim trời bày bán là từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, thậm chí từ Campuchia nhập sang, nhưng việc săn bắt chim tại chỗ là không thể tránh khỏi. Và về lâu dài, việc hủy hoại thiên nhiên cũng như nguy cơ phát sinh dịch bệnh là điều tất yếu xảy đến.Mặt khác, khu vực Đồng Tháp Mười, nhất là vùng Ramsar Láng Sen (thuộc Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) được xác định là sản phẩm du lịch đặc thù về du lịch sinh thái của tỉnh Long An. Vậy mà, ngay cửa ngõ vùng Đồng Tháp Mười lại có một chợ chim tồn tại đã nhiều năm và đang hoạt động nhộn nhịp!?Báo Long An dẫn lời Nguyễn Thị Cẩm Tú, giám đốc Công ty du lịch Bông Lúa Vàng, nhận xét: “Còn chợ chim ở đó thì du lịch sinh thái rất khó phát triển vì du khách sẽ nhận thấy rằng, chúng ta làm du lịch sinh thái nhưng không tôn trọng thiên nhiên, chim thú hoang dã”.Tán đồng nhận xét trên, ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Lửa Việt Tours, khẳng định: “Còn chợ chim Thạnh Hóa thì Long An không thể phát triển du lịch, có làm cũng bị tẩy chay!”. Giải thích cho nhận định của mình, ông Mỹ dẫn chứng, nhiều công ty du lịch chấp nhận tốn xăng đi xa hơn chứ không dám cho xe chạy ngang chợ chim Thạnh Hóa vì không muốn du khách, nhất là khách nước ngoài, thấy cảnh nhiều loài chim hoang dã bị vặt trụi lông, treo lủng lẳng.