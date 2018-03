An Giang: Bánh Xèo Chay Miễn Phí Ở Thiền Viện Đông Lai

Khách thập phương dùng bánh xèo chay miễn phí ở chùa Đông Lai (An Giang).Đã 18 năm qua, thiền viện Đông Lai (ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) ngày ngày vẫn làm bánh xèo chay đãi khách thập phương đến cúng viếng, theo Vnexpress.net.Thiền viện Đông Lai có tên gọi khác là “chùa Phật nằm” hay “chùa bánh xèo”, bởi lâu nay ở chùa có đãi miễn phí bánh xèo chay cho du khách, phật tử từ các nơi đến tham quan, lễ Phật.Vnexpress dẫn lời ông Bùi Văn Tám, đầu bếp làm bánh tại chùa đã hơn 10 năm, kể: “Từ năm 1999, thấy phật tử về chùa cúng dường, các thầy trong chùa mới nghĩ ra việc làm bánh xèo chay thết đãi khách. Lúc đầu chỉ là đổ chơi thôi, rồi tiếng lành đồn xa, khách đến chùa ngày một đông, từ vài cái chảo thì đến nay đã lên hơn 40 cái và phục vụ khách đủ các ngày trong tuần”.Cũng theo ông Tám, hiện chùa có hơn 10 người tình nguyện làm bánh xèo chay. “Bếp lúc nào cũng có 2-3 người đổ bánh và 3 người thay thế để phục vụ nhu cầu của phật tử, du khách”, ông Tám nói.Vnexpress cho biết nguyên liệu làm bánh xèo là bột gạo, nước dừa, đậu hũ, nhân đậu xanh và đặc biệt là bông điên điển. Ngoài ra còn có các loại rau rừng ăn kèm, được lấy trên núi Cấm. Kinh phí mua nguyên liệu đổ bánh do các phật tử tự nguyện đóng góp.Ngày thường, nhà chùa chỉ dùng 2 giàn chảo và đổ được khoảng 300 chiếc bánh. Còn vào các ngày cuối tuần, do khách đông nên nhà chùa phải dùng đến 3-4 giàn chảo mới kịp ra đủ bánh cho bà con thưởng thức.Vnexpress cho biết khách muốn dùng bánh chỉ việc vào bếp, xếp hàng vòng quanh các giàn chảo. Từng cái bánh nóng hổi, dòn rụm vừa chín là được các đầu bếp để ngay vào đĩa cho từng người. Tại khu nhà ăn rộng rãi gần đó, du khách ngồi thưởng thức bánh hoặc nghỉ ngơi, thư giãn. Ở cửa vào nhà ăn có đặt một thùng từ thiện để du khách, phật tử tùy hỉ quyên góp.Thiền viện Đông Lai nằm ven quốc lộ 91, thuận tiện cho khách thập phương viếng thăm suốt các ngày trong tuần. “Bánh xèo chay ở đây rất ngon. Năm nào đi về An Giang, tôi cũng ghé thăm chùa để thưởng thức món này”, bà Như, quê ở Cần Thơ, cho biết.