VN bắt giam tướng công an tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền

Việt Nam: Bắt giam một tướng công an vì tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền





Bản tin RFI:

Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) hôm nay 11/03/2018 đã bị bắt giữ vì liên quan đến một đường dây cờ bạc quốc tế. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ bộ Công An Việt Nam cho biết như trên.

Reuters nhận định, chiến dịch chống tham nhũng của đảng Cộng Sản Việt Nam nay đã mở rộng khỏi lãnh vực năng lượng và ngân hàng, sang đến lực lượng an ninh.

Bộ Công an cho biết, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi đã được ban hành, do đã « tổ chức đánh bạc » trực tuyến, có liên quan đến việc rửa tiền. Công an tỉnh Phú Thọ đã phá được vụ án mang tính chất xuyên quốc gia này, thu được trên 1.000 tỉ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo ước tính ban đầu khoảng 3,6 triệu đô la.

Bản tin VOA:

Vụ bắt giữ ông Hóa, vốn gây đồn đoán suốt hai tháng nay, đang gây ra nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook: "Nên nhớ C50 có nhiệm vụ chính là chống tội phạm công nghệ cao (như tên gọi của cục này), đương nhiên bao gồm các tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet. Rõ ràng, ông cựu cục trưởng này cần bị truy cứu về những tội danh lợi dụng chức vụ (thuộc nhóm tội tham nhũng) như tội nhận hối lộ chẳng hạn, nếu ông được chia tiền".

Ông viết tiếp: "Hy vọng, sau khi xem xét đầy đủ vụ việc, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát sẽ xác định chính xác hơn về tội danh bị cáo buộc đối với ông tướng này, để áp dụng phù hợp các điều khoản tương ứng trong bộ luật hình sự và bộ luật tố tụnh hình sự".





Trong khi đó, Facebooker Phan Văn Hiệu viết: "Củi nhiều lắm đấy, sắp tới lò phải hoạt động hết công suất mới đốt hết được".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố “lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” để nói về quyết tâm chống tham nhũng ở Việt Nam.

Bản tin BBC:

Trong một ngày Chủ nhật 11/3 nhiều diễn biến, ban đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư ngay trong Chủ nhật 11/3 để nghe báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Thông cáo phát đi sau cuộc họp nói đây là vụ án "có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an".





Có tin nói đường dây đánh bạc được điều hành bởi con rể, đã bị bắt, của cựu ủy viên Bộ Chính trị, Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thông cáo chính thức của Ban Bí thư không đề cập tin đồn này, mà nói rằng công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

