Sài Gòn: Giá Hoa Hồng Ngày Phụ Nữ 8-3 Tăng Cao

(Xem: 80)

Công an vẫn hùa dọa giáo dân Phú Yến vì Formosa, theo tin của hai thông tấn RFA và VOA. Bản tin RFA ghi rằng ba giáo dân xứ Phú Yên thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu vừa bị công an Nghệ An mời lên làm việc vì đã nộp đơn khiếu kiện công ty Formosa của Đài Loan vào ngày 3/10/2016.