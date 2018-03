Thép Nhôm, Cổ Vật, Du Lịch, Vũng Tàu...

Xuân NiệmVậy là Việt Nam hy vọng Tổng thống Trump sẽ ân xá Hà Nội vê thuế qua thép, nhôm... Lây cớ rằng thép VN không hại gì cho Mỹ...Bản tin CafeF viết: Các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Việt Nam chỉ nhằm mục đích sử dụng là xây dựng dân dụng, không phải xây dựng hạ tầng hay an ninh quốc phòng và không cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất Hoa Kỳ.Bộ Công thương vừa đề nghị phía Mỹ xem xét lại việc đưa các sản phẩm thép và nhôm Việt Nam ra khỏi phạm vi áp thuế ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành quyết định áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu thép và nhôm theo Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act) dưới hình thức tăng thuế nhập khẩu.Bản tin VTC News kê: Trong lúc đào nền nhà rường có tuổi đời trên 100 năm, một lão nông ở Thừa Thiên - Huế phát hiện 3 vật bằng đồng nghi là cổ vật có từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh (Trung Quốc).Ngày 8/3, ông Nguyễn Văn Ng. (69 tuổi, trú làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, ông vừa đào được 3 bức tượng bằng đồng dưới nền nhà nghi là cổ vật.Ông Ng. cho hay, phát hiện nền ngôi nhà rường cổ có từ thời ông nội bị hư hỏng nên ông đã đào lên sửa lại.Báo Người Lao Động kể: Hải Vân Quan, một di tích lịch sử cấp quốc gia (thuộc địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế) đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác thải bủa vây suốt thời qua.Vào tháng 5-2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận và trao Bằng xếp hạng Hải Vân Quan (nằm trên đèo Hải Vân) là Di tích cấp quốc gia cho chính quyền TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, sau nhiều năm bị bỏ hoang do lâm vào cảnh "cha chung không ai khóc".Báo Giao Thông kể: Khách quốc tế đến Khánh Hòa tăng hơn 45%.Ngày 8/3, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, lượng khách quốc tế đến tham quan địa phương trong tháng 2 tăng mạnh, trong đó có nhiều đoàn tàu biển du lịch lớn.Theo thống kê, trong tháng 2, Khánh Hòa cũng đã đón 8.750 khách du lịch tàu biển. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán đón 04 chuyến tàu (Superstar Gemini, Costa Atlantica, Chinese Taishan) tại Cảng Nha Trang và Cảng Cam Ranh với khoảng hơn 2.600 lượt khách lên bờ.Pháp Luật Plus kể: Người dân TP Vũng Tàu đang rất bực dọc trước việc bờ biển dọc đường Trần Phú, Hạ Long kéo dài từ mũi Nghinh Phong tới khu vực Bến Đình có hàng loạt nhà hàng, resort mặc nhiên xây dựng, lấn chiếm bờ biển.Theo người dân địa phương, việc các cá nhân, tổ chức lấn chiếm các bãi đá, bãi biển để biến thành nhà hàng, khách sạn đã và đang gây ra hàng loạt hệ lụy tới bộ mặt thành phố du lịch Vũng Tàu, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường biển, an ninh trật tự, mất an toàn hành lang bờ biển.Báo Bình Dương kể: Xe máy lao vào xe tải, người đàn ông chết tại chỗ Hai xe máy tông nhau, 4 người nguy kịch.Chiều 5-3 trên đường ĐT743A đoạn qua phường Dĩ An, TX.Dĩ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe tải. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Chính (34 tuổi, quê Cà Mau) chết tại chỗ.Bản tin VnExpress kể: đó sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tòa nhà cao hơn 461m dự kiến được nhà thầu hoàn thành trong vòng một tháng tới.Ngày 9/3, Công ty cổ phần xây dựng Coteccons đã tổ chức cất nóc dự án tòa tháp The Landmark 81 (cao 81 tầng) thuộc khu đô thị cao cấp Vinhomes Central Park ven sông Sài Gòn - TP SG của Tập đoàn Vingroup sớm hơn dự kiến 45 ngày.Tòa nhà cao 461,2m đã vượt qua tháp đôi ở Malaysia và trở thành một trong 10 tòa tháp cao nhất thế giới.Báo Thương Gia & Thị Trường kể: Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 2-2018, các điểm du lịch của tỉnh đón hơn 700.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ ngơi, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 96 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ.Báo Dân Việt viết: Nửa năm nữa, chăn nuôi heo nhỏ lẻ sẽ sụp đổ?Theo báo cáo vừa được Bộ NNPTNT phát đi, giá lợn hơi tháng 2.2018 trên địa bàn cả nước nhìn chung khá ổn định, ít có biến động lớn, trong đó tại miền Bắc hiện phổ biến từ 32.000-36.000 đồng/kg; tại miền Trung, Tây Nguyên từ 32.000-34.000 đồng/kg. Riêng tại các tỉnh phía Nam, giá lợn vẫn chưa thể phục hồi, thậm chí biến động giảm từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khiến nhiều nông hộ chìm trong thua lỗ kéo dài...Đáng lưu ý, với giá lợn xuất chuồng khoảng 30.000 đồng/kg như hiện nay, người nuôi nhỏ lẻ bị lỗ nhưng các trang trại quy mô lớn, nhất là những cơ sở thuộc hệ thống của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vẫn có lãi nhờ giá thành thấp. Việc tăng quy mô chăn nuôi để đạt hiệu quả làm ăn đang đẩy nhiều nông dân ít vốn ra khỏi ngành.Báo Công An kể: Uống thuốc "gia truyền", bốn người tử vong.Ngày 1-3, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tiếp nhận 10 bệnh nhân nguy kịch. Qua khám bệnh, các bác sỹ phát hiện các bệnh nhân trên có chung triệu chứng bệnh tiểu đường và đang điều trị bằng thuốc gia truyền....Theo lời người thân của các bệnh nhân trên, thời gian dài, các bệnh nhân điều trị tại cơ sở khám bệnh của bà Lâm Kim Xuyến (72 tuổi, ngụ P.Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Qua kiểm tra cơ sở bà Xuyến không có bảng hiệu, không có giấy phép hoạt động, bà Xuyến không có chứng chỉ hành nghề.Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu hơn 114.000 viên thuốc đông dược không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoá đơn chứng từ. Đến nay, có 4 ca đã tử vong sau khi uống thuốc gia truyền chữa bệnh tiểu đường.