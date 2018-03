Thư Thiếu Nhi: Sách Thiếu Nhi Đoạt Giải

Sách “A Different Pond” của Bảo Phi do Thi Bảo vẽ.Các bạn thân mến,Hai người Việt cùng hợp tác với nhau qua một truyện bằng tranh , mang tên là “A Different Pond” vừa đoạt giải thưởng Caldecott Medal Honor dành cho thiếu nhi trong tháng Hai vừa qua.Anh Bảo Phi, sinh năm 1975, lớn lên cùng gia đình ở Minnesota, anh là một nhà thơ viết tiếng Anh.Bài điểm sách ngắn của Kirkus viết về cuốn sách:“Là một cậu bé lớn lên trong một gia đình người Việt tị nạn ở Minneapolis. Phi thức dậy mấy tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc để đi câu cá với cha.Ngay từ đầu tác giả đã gợi ý cho thấy tình cảnh túng quẩn của gia đình: “Trong nhà bếp, một bóng đèn trần trụi đang cháy”. Độc giả biết được rằng họ phải thức dậy sớm như vậy là vì người cha còn có một công việc thứ nhì. Bé Phi hỏi một cách ngây thơ: “Nếu ba có một công việc khác, tại sao cha con mình vẫn cứ câu cá về nấu ăn?”Ở bờ ao, hai cha con chia sẻ những khoảng khắc khác êm đềm. Ở đây, một cái gật đầu của cha- khi Phi nhóm lửa bằng một cú quẹt cây diêm... Hai cha con cùng gắn bó với nhau qua những mẫu chuyện. Người cha nói: “Hồi còn nhỏ ở Việt Nam, ba từng ra câu cá bên một cái ao giống như cái ao này”. Phi hỏi: “Với anh của ba?”.Người cha gật đầu và nhìn đi chỗ khác, một manh mối cho nỗi đau buồn khôn tả từ quá khứ trong chiến tranh.Khi bắt được đủ cá cho bữa ăn tối, họ trở về nhà. Phi nằm mơ thấy phong cảnh quê hương của cha”.Tác phẩm “A Different Pond cũng vào chung kết của giải 2018 Minnesota Book Award bao gồm hết thể loại tác phẩm không chỉ sách thiếu nhi. Bảo Phi đã khởi đầu truyện thiếu nhi bằng cuốn “Hero I am”.Họa sĩ Thi Bảo vẽ tranh, đã kết hợp với lối văn xuôi điêu luyện và cô đọng của Bảo Phi, đã đem lại cho hai tác giả nhiều lời khen ngợivà một số giải thưởng cao quí.Câu chuyện giản dị: Một chuyện đi câu cá của hai thời gian cách biệt nhau, hai đất nước khác nhau của người tị nạn. Các bạn đã có trong tay cuốn sách này chưa? Một nhà phê bình đã viết: “sách phải đọc cho thời đại chúng ta”. (BN)