Mua Samsung Galaxy S9 Và S9 Plus Tại Microsoft Store

Ngay từ khi Samsung ra mắt bộ đôi flagship Galaxy S9 & S9 Plus tại sự kiện MWC 2018, đã có rất nhiều nguồn tin cho biết Microsoft sẽ cho phép người dùng đặt mua sản phẩm trực tiếp trên hệ thống Microsoft Store, tương tự như những gì hãng đã làm với các dòng Galaxy tiền nhiệm.Đến khoảng đầu tháng 03/2018, Microsoft đã chính thức xác nhận cho phép người dùng đặt hàng trước Galaxy S9 & S9 Plus phiên bản unlocked trên nền tảng cửa hàng trực tuyến của hãng.Theo đó, các phiên bản Galaxy S9 và S9 Plus trên Microsoft Store sẽ được tích hợp sẵn bộ sưu tập ứng dụng Android của Microsoft, bao gồm rất nhiều phần mềm quen thuộc và tiện lợi, chẳng hạn như Microsoft Launcher, trợ lý ảo Cortana, trình duyệt Edge, Outlook và Skype.Samsung Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus trên Microsoft Store sẽ có giá lần lượt là 719.99 USD và 839.99 USD, tương đương mức giá niêm yết mà Samsung đã công bố trong sự kiện ra mắt. Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ áp dụng chương trình giảm giá đến 350 USD cho những khách hàng đổi smartphone Galaxy cũ khi mua bộ đôi Galaxy S9 và S9 Plus trên Microsoft Store.Nguoivietphone.com.