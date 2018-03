Bạch Ốc Lạnh Cẳng Vụ Trump Gặp Kim Jong-un; Mỹ-Bắc Hàn Họp: Phần Thưởng Kim Jong-un; IAEA: Hy Vọng Hội Đàm Trump-Kim Jong-un Có Thể Phi Nguyên Tử Bán Đảo Triều Tiên

WASHINGTON - 1 viên chức Hoa Kỳ cao cấp loan báo: trong 1 khai thông chưa từng thấy, chủ tịch Kim Jong-un mời TT Trump họp – CNN đưa tin: sứ giả Nam Hàn tiếp xúc với chế độ Pyongyang đã đến Bạch Ốc để cung cấp thông tin cập nhật về cuộc gặp Kim tại bản doanh của đảng Lao Động cầm quyền Bắc Hàn.Phái viên Nam Hàn đã chuyển thư của Kim mời TT Trump gặp mặt. Trước đó, TT Trump đã tỏ ý phấn khích về chuyển biến của Pyongyang.Theo lời viên chức cao cấp, Bắc Hàn đề nghị ngưng bắn thử phi đạn kèm theo lời mời đối thoại. Phái bộ Nam Hàn xác nhận: TT Trump nhận lời mời gặp Kim vào Tháng 5.Tham vụ báo chí Sarah Sanders nói: cố vấn Chung Eui-yong đã thông báo tin này bên ngoài West Wing với sự hiện diện của phái bộ Nam Hàn. Theo lời bà Sanders, Hoa Kỳ trông đợi Bắc Hàn phi nguyên tử và các trừng phạt để tăng áp lực tối đa đuợc duy trì.Cố vấn an ninh quốc gia Chung tuyên bố “Tôi thông báo TT Trump rằng Kim hưá ngưng thử nguyên tử và tỏ ý muốn theo đuổi định hướng phi nguyên tử”.Qua Thứ Hai, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster sẽ trình bày tình hình tại HĐ Bảo An.Trong khi đó các nhà phân tích nhận định rằng “hội đàm thượng đỉnh kim-trump sẽ là ngoạn mục hơn thực chất.” Bản tin cho biết chi tiết như sau.WASHINGTON - Đối thoại với Hoa Kỳ là mục tiêu mà chế độ Pyongyang tìm kiếm từ lâu và là hưá hẹn bất trắc với chính quyền Trump. Các lãnh tụ Bắc Hàn muốn diện kiến nguyên thủ Hoa Kỳ từ ít nhất 2 thập niên.Với hội nghị thượng đỉnh trở thành khả thi, các nhà phân tích lo rằng nội các Trump thiếu chuyên viên ngoại giao dày dặn kinh nghiệm để biến sự kiện ngoạn mục mà Pyongyang tìm kiếm trở thành cơ hội có ý nghĩa trong việc thuyết phục chế độ Kim 3 đời bãi bỏ chương trình nguyên tử.Viên chức Nam Hàn loan báo ngày Thứ Sáu: TT Trump đáp ứng hầu như tức khắc đề nghị gặp Kim Jong-un vô điều kiện vào cuối Tháng 5.Ngay cả phe tán đồng tiếp cận ngoại giao cũng cảm thấy lo về quyết định chấp thuận đối thoại vội vã như thế, vì thiếu thời gian chuẩn bị.Chuyên gia Suzanne DiMaggio tại cơ sở nghiên cứu New America nói “Phải điều khiển cẩn thận với nhiều chuẩn bị – nếu không, hội đàm thượng đỉnh sẽ trở thành ngoạn mục hơn là thực chất”. Theo lời bà, Pyongyang chủ động về lịch trình và tốc độ đối thoại, chính quyền Trump phải biết hành động nhanh chóng để thay đổi động năng.Hôm Thứ Năm, ngoại trưởng Tillerson nói “Thương luợng thực là xa vời”.Tuần qua, ĐS Joseph Yun chịu trách nhiệm nhiệm sở Seoul đã từ chức, TT Trump chưa cử người thay thế.Tại trường đại học quốc gia Pusan, giáo sư Robert Kelly nhận xét: gặp gỡ thuợng đỉnh có ý nghĩa phần thưởng với Pyongyang khi Kim diên kiến nguyên thủ của nước lớn nhất và dân chủ nhất hành tinh. Theo ông Kelly, đó là lý do Hoa Kỳ phải đòi nhân nhượng có ý nghĩa từ đối phương, cũng là lý do các TT truớc Trump không làm.Giới quan sát tin rằng giá phải trả đã là cao hơn khi Kim cả quyết đã có vũ khí nguyên tử trong khi Trump từng dọa không tập.Liên quan đến cuộc đối thoại với Bắc Hàn, một bản tin khác cho biết rằng Cơ quan giám sát nguyên tử quốc tế (IAEA) tỏ ý hy vọng hội đàm thượng đỉnh Kim-Trump đạt tiến bộ hướng tới phi nguyên tử bán đảo Hàn.Thông cáo báo chí của IAEA ghi “Chúng tôi theo dõi sát các biến chuyển với mong mỏi tiến bộ cụ thể cho phép thanh tra nguyên tử trở lại làm việc”. IAEA cho biết: vệ tinh tiếp tục quan sát các hoạt động nguyên tử tại nửa phiá bắc bán đảo Hàn.Thanh tra của IAEA tại căn cứ nguyên tử Yongbyon bị đuổi năm 2009 và không đuợc trở lại.Cho tới gần đây, IAEA nhiều lần lên án các vụ nổ nguyên tử tại Bắc Hàn.IAEA là cơ chế quốc tế 168 thành viên có thể đuợc mô tả như là “hạt nhân của hoà bình thế giới” từng góp phần vận động các nước ký thỏa ước nguyên tử với Iran năm 2015 tại Vienna.Trong khi đó ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi các nước Phi Châu gây áp lực với Bắc Hàn. Bản tin cho biết như sau.ADDIS ABBABA - Viên chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ hô hào các nước châu Phi cùng gây áp lực để buộc Pyongyang từ bỏ tham vọng nguyên tử.Trong chuyến đi 5 nước châu Phi, ngoại trưởng Tillerson đã đến thủ đô Ethiopia, đã tiếp xúc với chủ tịch của ủy hội Liên Phi Moussa Faki Mahamat để thảo luận về hợp tác kinh tế và chống khủng bố. Vào dịp này, ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh: các nước châu Phi có thể góp phần vào việc gây áp lực với Bắc Hàn.Ông Tillerson cũng nhắc nhở thận trọng với các đầu tư của Trung Cộng – ông diễn giải: Beijing khuyến khích sự lệ thuộc thông qua các dự án hạ tầng cơ sở và hỗ trợ khác, theo tường thuật của thông tấn Anadolou.Chủ tịch Mahamat cho hay: châu Phi nhận thức đuợc các vấn đề ưu tiên và bản chất của đối tác ngoại quốc, đồng thời cảm thấy hài lòng về các thảo luận với viên chức cao cấp Hoa Kỳ.Ngoài ra, hôm Thứ Sáu, báo The Washington Post cho hay rằng trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders có vẻ cho thấy có điều gì đó khác với tuyên bố hôm tối Thứ Năm của Bạch Ốc về điều kiện ưu tiên để TT Trump họp với Kim Jong-un.Trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, bà Sanders nói rằng cuộc họp chưa phải là thương lượng đã xong xuôi, theo báo The Washington Post. Rồi bà tuyên bố rằng, “Tổng Thống sẽ không họp nếu không thấy những bước vững chắt và hành động cụ thể được Bắc Hàn thực hiện.” Bà Sanders đặc biệt lưu ý đến việc phi nguyên tử hóa, “Kìa, họ [Bắc Hàn] phải thực hiện theo các cam kết mà họ đã hứa.”Báo Washington Post cho thấy rằng TT Trump đã đưa ra quyết định trước khi tham khảo các cố vấn về chuyện này. Cho nên, sau một đêm Bạch Ốc dường như đã có thay đổi lập trường trước đó.Tờ báo Washington Post kết luận rằng có vẻ Bạch Ốc đã cảm thấy lạnh cẳng trong việc họp thượng đỉnh Trump-Kim Jong-un.