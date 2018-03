2 TNS Cộng Hòa Khuyên Trump: Mổ Xẻ Kỹ Thuế Nhập Cảng

(Xem: 389)

WASHINGTON - Tập sách tựa đề “Russia Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump” của 2 nhà báo sắp phát hành ngày 13-3 mô tả chi tiết các quan hệ của ông Trump với các nhân vật thế lực của chính trường và thương trường Nga, đang là mục tiêu điều tra của đoàn Mueller.